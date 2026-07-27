アストンマーティン・ホンダ、オランダGPで新型PUだけでなく車体に再度アップデート投入！？　ニューウェイ代表「正しい開発方向に向かっている」

F1ハンガリーGPで、アストンマーティン・ホンダは中団グループの中でしっかりと戦い抜くことができた。前線ベルギーGPまでは最下位から全く抜け出せなかったことを考えれば、雲泥の差である。

チーム代表のエイドリアン・ニューウェイによれば、シミュレーションデータと実走行データの相関性が確認できたことも大きかったという。

開幕から厳しい戦いが続いてきたアストンマーティン・ホンダ。しかし今回のハンガリーGPでシャシー側のアップデートを投入すると、そのパフォーマンスは急上昇。これまでは考えられなかった、ハースやアルピーヌとも互角に争える位置まで一気に浮上してみせた。

「今回のアップグレードで、非常に有望な第一歩を踏み出すことができたのは明らかだ。この進歩は、シルバーストンにいるチーム全員の努力の賜物だ」

ニューウェイ代表はそう語った。

「もうひとつの好材料は、パフォーマンスがデータ予測と一致し、アップデートされたシミュレーションツールと実際の走行との間に、良好な相関関係があることも示している」

「これは短期的にも長期的にも、我々が正しい開発方向に向かっていることを強く示唆している」

29日（水）にはフィルミングデーを実施し、そこでホンダの新型パワーユニットも初走行予定。夏休み明けのオランダGPで実戦投入されることになる。またニューウェイの言葉からすれば、車体側にもオランダGPでさらなるアップデートが投入されるようだ。

「今回得られた貴重な知見を基に、夏休み明けには確固たる基盤を築く。そしてザントフールトには、さらなるアップデートを投入することも計画している」