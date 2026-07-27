アロンソ＆ストロール、アストンマーティンの車体アップデートに満足「周りのライバルと互角に戦うことができた。なんて素晴らしいことだ！」｜F1ハンガリーGP

アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、F1ハンガリーGPを14位でフィニッシュした。入賞にこそ届かなかったが、今季ここまでは全く不可能だった、”他車とバトルをすること”ができたことで、今回投入されたアップデートについて手応えを感じているようだ。

アロンソは予選でQ1突破を果たし16番手。アストンマーティンが今季Q1を突破するのも、これが初めてであった。

ソフトタイヤで決勝レースをスタートしたアロンソは、70周のレースの約半分となる34周をそのソフトタイヤで走り切り、ミディアムタイヤに交換。その後、バーチャル・セーフティカーが出動した際にソフトタイヤに履き替え、フィニッシュを迎えた。

今季は常に最下位だったアストンマーティン。しかし今回はキャデラックはおろかウイリアムズも寄せ付けず、ハースやアルピーヌともほぼ互角のペースで走った。投入されたアップデートは、間違いなく機能しているようだ。

「今週末は良い一歩を踏み出すことができた。夏休み明けに、さらにステップアップしていくための確かな土台を作ることができたんだ」

そうアロンソは語った。

「レースでのマシンは好調で、周りのマシンと互角に戦うことができた。このことは、ここ数週間苦しんできただけに、素晴らしいことだった」

「これからも努力を続け、特にホンダのアップデートが加わるザントフールト（オランダGP）ですべてがうまくいくかどうか、それを見ていきたいと思う」

チームメイトのランス・ストロールは、戦略の違いもあったものの、アロンソのひとつ上の13位でフィニッシュ。まだ目指すレベルには達していないものの、手応えのあるアップデートだったと評価した。

「今日はマシンの調子が良くて、レースをしている感覚が戻ってきたのが嬉しかった」

そうストロールは言う。

「まだやるべきことはたくさんあるけど、僕らは中団グループの中にいる。このパッケージで周回を重ねるほど、パフォーマンスは向上していくはずだ」

「久々に手応えのあるアップデートだし、ザントフールトに向けてさらに改良が加えられる予定だから、正しい方向に進んでいることが分かって安心した」

F1はこのハンガリーGPをもって、約1ヵ月の夏休みに入る。ただアストンマーティンにとっては、その前にやるべき仕事がある。それは、7月29日に行なわれるフィルミングデーだ。

この走行はプロモーション撮影用のモノだが、シーズン中に最新マシンをグランプリ以外で実際に走らせることができる貴重な機会。ホンダはここに、アップデート版のパワーユニットを持ち込む予定なのだ。

そして夏休み明け初戦のオランダGPで、そのパワーユニットも実戦投入される。そのパフォーマンスはいかほどか……アストンマーティン・ホンダの逆襲がここから始まるのか、注目が集まる。