【F1分析】待望アップデート投入のアストンマーティン・ホンダ。その戦闘力の真価はいかほどか？　ハンガリーGPのレースペースを分析

F1ハンガリーGPで、アストンマーティンの2026年マシンAMR26に待望のアップデートが投入された。

ベルギーGPまでは、他チームのマシンにまったく太刀打ちできなかったアストンマーティン。圧倒的な最下位であった。しかしハンガリーでは、中団グループを堅実に走行。ランス・ストロールが13位、フェルナンド・アロンソが14位でフィニッシュした。

今回アストンマーティンのふたりは、戦略を大きく分けた。ストロールは1回目のピットストップを早い段階で行なう変則的2ストップ戦略。アロンソは1ストップも視野に入れた戦略で、スタート時に履いたソフトタイヤでレースのほぼ半分を走り切った。

そんな彼らのレースペースはいかほどのものだったのか？ 検証してみよう。

F1ハンガリーGP決勝レースペース推移：中団グループ

こちらのグラフは、中団グループ各車のレースペースを、折れ線で示したものだ。

この集団の中で抜け出しているのは、レーシングブルズ（水色の線）とアウディ（濃い朱色）の2チーム、そしてアルピーヌのピエール・ガスリー（ピンク色の実戦）である。さすがに入賞を争っただけあるという印象で、特にレーシングブルズの2台は、トップ4チームに次ぐ位置を確固たるモノにしつつある。

ただ第2スティントだけ見れば、ニコ・ヒュルケンベルグ（アウディ）もレーシングブルズにしっかりと食らいついていた。もし1回目のピットストップ時にレーシングブルズのアービッド・リンドブラッドをアンダーカットできていれば、最終的にはリアム・ローソンを攻略して8位になっていた可能性も十分にあっただろう。

さて本題のアストンマーティンのレースペースである。

アロンソの最初のスティントのペースは、実に秀逸であった。赤丸で示したあたりではアルピーヌのフランコ・コラピントに抑え込まれてペースが上がっていないが、コラピントがピットインした後はフリーエアとなり、ペースが向上。前との差を縮めていった。

アロンソはこの時1分27秒台前半〜中盤。真後ろを走っていたオリバー・ベアマン（ハース）は1分28秒台であり、前が開けた後はそのベアマンとの差がどんどん開いていった。

ただアロンソは他と比較して最初のピットストップを後ろ倒しにした。すると突如ペースが低下するシーンがやってくる。グラフの青丸で示した箇所だ。1分28秒台まで落ち、それ以前と比較すると、1秒ほどペースが遅くなっている。

とはいえこのペースだって、後続のマシンの最初のペースと比べれば、決して悪いわけではない。しかも、もっとも長持ちしないはずのソフトタイヤでのこの走りは、驚異的とさえ言える。

しかしながらタイヤ交換したライバルたちは、1分27秒ちょうどくらいで走り始めたため、アロンソのリードは次第に削られていった。

ミディアムタイヤに履き替えた後のアロンソのペースは、実は他とあまり変わらなかった（グラフ紫丸の部分）。ただこれは、ライバル勢がこのライミングで2度目のピットストップを行なったからである。

もしレース後半、オスカー・ピアストリ（マクラーレン）がストップしたことによるバーチャル・セーフティカーが出なかったならば、アロンソはそのままのタイヤでチェッカーまで走り切ったはずであり、そうなった場合はガスリーとの勝負となったはずだ。

ガスリーの最後のスティントのペースは圧倒的だった（グラフオレンジ丸の部分）が、それ以前のペースは、特に中団から抜け出すようなものではない。

一方でストロールは変則的な戦略だったものの、第2スティントでは、ストロールよりも遅くピットインしたドライバーたちと比較すると、かなりいいペースであったことが分かる（グラフ黄丸の部分）。アルピーヌ＆アウディには少々遅れていたものの、少なくともハースとはイーブンのペースであった。

これらのことを考えれば、アストンマーティンのハンガリーGPでのパフォーマンスは、トップチーム、そしてレーシングブルズ、アウディに次ぐ位置を、アルピーヌと争う……そんな立場であろう。

夏休み明けのオランダGPでは、ホンダの新型パワーユニットがついに登場する。そしてエイドリアン・ニューウェイ代表曰く、シャシーにもさらなるアップデートが用意されているようだ。

さて次のアップデートの投入、そしてホンダの新型PUで、アストンマーティン・ホンダの2台はどんな戦闘力を発揮するのだろうか？