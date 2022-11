ペレス、モナコGP予選での故意クラッシュを強く否定「モナコでは誰もがミスをするモノ」

Listen to this article

F1サンパウロGPでの、チームオーダー事件で揺れているレッドブル。セルジオ・ペレスは、その遠因となったと噂されているモナコGP予選でのクラッシュはわざとではなかったと強調した。

マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が、チームメイトのペレスに対してポジションを譲ることを拒否したF1サンパウロGPから1週間が経ったが、フェルスタッペンはその原因について、「レッドブルとのちょっとした誤解」が理由にあると説明。”シーズン序盤に起きたこと”に関係しているとしながらも、その詳細については明かしていない。

そのシーズン序盤の出来事というのは、モナコGPのことなのではないかと噂されている。この予選ではQ3のラストアタックでペレスがクラッシュし予選は赤旗終了。これにより、フェルスタッペンはポールポジションを獲得するチャンスを失い、最終的にペレスがレースを勝っているのだ。

しかし、サンパウロGPのレース終了後に行なわれたチームのホスピタリティユニットでのミーティングでは、フェルスタッペンの行動の背景にあるものについて両ドライバーとチーム代表のクリスチャン・ホーナーは言及せず、チームはこれから前進していくと主張している。

モナコでの出来事に関する憶測は消えておらず、故意にクラッシュしたのかと聞かれたペレスは、断固としてそうではないと答えた。

「モナコでは誰もがミスをするんだ」

「それに今は、あらゆる情報を見ることができる。僕はターン1に入るところですでに危うくクラッシュするところだったんだ」

「モナコの予選では、一般的に誰でもミスをする。それはわざとやったわけじゃないんだ」

「モナコでは、ラップタイムを追求しているんだ。ラップ全体を見直せば、ターン1でクラッシュしそうになったことがわかる。僕はQ3の最後の走行で、全力を尽くしていたんだ」

フェルスタッペンは意図的にクラッシュしたと考えているのかとMotorsport.comが質問すると、ペレスは次のように答えた。

「サンパウロで起きたことはチーム内で話し合っている」

「チームの利益のために、このことは内部でとどめておくべきだということで合意している。それが一番いいし、そうすれば憶測を呼ぶこともなく、前に進むことができる」

「僕たちは、かつてのように団結し、強いチームとなることができる。そして、それがチームの優先事項だ」

