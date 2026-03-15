スタート前からドタバタ連続！　マクラーレン、2台ともグリッドから消える｜F1中国GP決勝速報

F1第2戦中国GPの決勝は、スタート前から波乱が続出した。

まずは6番グリッドのランド・ノリス（マクラーレン）がマシントラブルによりレコノサンスラップに出られず。最低でもピットレーンからのスタートとなってしまった。

アウディはガブリエル・ボルトレトのマシンをピットレーンへと押し戻すなどドタバタは続く。

そしてマクラーレンの問題はオスカー・ピアストリにも波及したようで、ピアストリのマシンはスタート直前になってピットへと戻された。

結局、ピットレーンスタート予定だったアレクサンダー・アルボン（ウイリアムズ）、ボルトレトはマシンから降りてリタイア。マクラーレン勢もガレージでスタートを見守ることになってしまった。