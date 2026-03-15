スタート前からドタバタ連続！ マクラーレン、2台ともグリッドから消える｜F1中国GP決勝速報
F1第2戦中国GPの決勝レースは、スタート前からマクラーレンの2台がダミーグリッドに並べないという波乱の展開となった。
Oscar Piastri, McLaren
写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
F1第2戦中国GPの決勝は、スタート前から波乱が続出した。
まずは6番グリッドのランド・ノリス（マクラーレン）がマシントラブルによりレコノサンスラップに出られず。最低でもピットレーンからのスタートとなってしまった。
アウディはガブリエル・ボルトレトのマシンをピットレーンへと押し戻すなどドタバタは続く。
そしてマクラーレンの問題はオスカー・ピアストリにも波及したようで、ピアストリのマシンはスタート直前になってピットへと戻された。
結局、ピットレーンスタート予定だったアレクサンダー・アルボン（ウイリアムズ）、ボルトレトはマシンから降りてリタイア。マクラーレン勢もガレージでスタートを見守ることになってしまった。
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
フェルナンド・アロンソ、酷い振動による不快感でF1中国GPをリタイア「いつもよりずっと酷かった……全ての解決には時間が必要」
MotoGPカタールGP、11月へ延期が発表。シーズンの閉幕もズレ込む「新スケジュールで素晴らしいシーズンを提供できると確信」
19歳アントネッリが涙の初優勝。史上最年少ハットトリックも達成。ハミルトン跳ね馬で初表彰台。アロンソ振動でリタイア｜F1中国GP決勝
【レポート】富士公式テストでもau TOM'S隙なし。初日最速タイムを記録……プレリュードはModuloが3番手
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。