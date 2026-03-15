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F1中国GP決勝速報｜アントネッリ、F1キャリア初優勝！　アストン・ホンダはダブルリタイア

F1第2戦中国GPの決勝レースは、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがF1キャリア初優勝を飾った。

編集:
Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

　F1第2戦中国GPの決勝は、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがF1初優勝を果たした。

　スタート前から波乱の展開となった今回のレース。ピットレーンスタート予定だったウイリアムズのアレクサンダー・アルボンだけでなく、レコノサンスラップに出れなかったランド・ノリス（マクラーレン）、ダミーグリッドからピットに押し戻されたガブリエル・ボルトレト（アウディ）、オスカー・ピアストリ（マクラーレン）の計4台がスタートできずにリタイアとなったのだ。

　スタートでは、フェラーリのルイス・ハミルトンが最年少ポールシッターとなったアントネッリを交わしたものの、4周目までにメルセデス勢が挽回しワンツー体制を固めた。

　しかし14周目、セーフティカー（SC）後のリスタートでフェラーリ2台がジョージ・ラッセル（メルセデス）を攻略。アントネッリに迫った。

　ラッセルがフェラーリ2台とバトルを演じている間に、アントネッリはリードを拡大。ラッセルが2番手に戻ったころには、アントネッリのリードは8秒まで広がった。

　ラッセルはアントネッリとのギャップを縮めることができず、アントネッリがF1キャリア初優勝を果たした。3位はハミルトン。チームメイトのシャルル・ルクレールと何度もポジションを入れ替える激しいバトルの末、フェラーリドライバーとして決勝での表彰台初獲得となった。

　19歳と202日でのアントネッリの初優勝は、F1史上2番目の若さ。最年少記録は2016年スペインGPで優勝したフェルスタッペン（18歳227日）だ。

　アストンマーティン・ホンダは19番グリッドのフェルナンド・アロンソがスタートで一時11番手まで浮上。しかしペースは振るわず、32周を走ったところでピットにマシンを戻しリタイア。ランス・ストロールは、10周目にバッテリーにトラブルが発生し、1コーナー出口でマシンを止めリタイアとなった。

 

F1第2戦中国GP：決勝結果

全スタッツ
 
順位 ドライバー # Laps タイム 前車との差 平均速度 ピット ポイント リタイア原因 シャシー エンジン
1 Italy アンドレア・キミ アントネッリ メルセデス 12 56

-

     1 25   Mercedes Mercedes
2 United Kingdom ジョージ ラッセル メルセデス 63 56

+5.515

5.515

 5.515   1 18   Mercedes Mercedes
3 United Kingdom ルイス ハミルトン フェラーリ 44 56

+25.267

25.267

 19.752   1 15   Ferrari Ferrari
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