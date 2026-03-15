F1中国GP決勝速報｜アントネッリ、F1キャリア初優勝！　アストン・ホンダはダブルリタイア

F1第2戦中国GPの決勝は、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがF1初優勝を果たした。

スタート前から波乱の展開となった今回のレース。ピットレーンスタート予定だったウイリアムズのアレクサンダー・アルボンだけでなく、レコノサンスラップに出れなかったランド・ノリス（マクラーレン）、ダミーグリッドからピットに押し戻されたガブリエル・ボルトレト（アウディ）、オスカー・ピアストリ（マクラーレン）の計4台がスタートできずにリタイアとなったのだ。

スタートでは、フェラーリのルイス・ハミルトンが最年少ポールシッターとなったアントネッリを交わしたものの、4周目までにメルセデス勢が挽回しワンツー体制を固めた。

しかし14周目、セーフティカー（SC）後のリスタートでフェラーリ2台がジョージ・ラッセル（メルセデス）を攻略。アントネッリに迫った。

ラッセルがフェラーリ2台とバトルを演じている間に、アントネッリはリードを拡大。ラッセルが2番手に戻ったころには、アントネッリのリードは8秒まで広がった。

ラッセルはアントネッリとのギャップを縮めることができず、アントネッリがF1キャリア初優勝を果たした。3位はハミルトン。チームメイトのシャルル・ルクレールと何度もポジションを入れ替える激しいバトルの末、フェラーリドライバーとして決勝での表彰台初獲得となった。

19歳と202日でのアントネッリの初優勝は、F1史上2番目の若さ。最年少記録は2016年スペインGPで優勝したフェルスタッペン（18歳227日）だ。

アストンマーティン・ホンダは19番グリッドのフェルナンド・アロンソがスタートで一時11番手まで浮上。しかしペースは振るわず、32周を走ったところでピットにマシンを戻しリタイア。ランス・ストロールは、10周目にバッテリーにトラブルが発生し、1コーナー出口でマシンを止めリタイアとなった。