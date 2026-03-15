F1中国GP決勝速報｜アントネッリ、F1キャリア初優勝！ アストン・ホンダはダブルリタイア
F1第2戦中国GPの決勝レースは、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがF1キャリア初優勝を飾った。
Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
写真：: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images
F1第2戦中国GPの決勝は、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがF1初優勝を果たした。
スタート前から波乱の展開となった今回のレース。ピットレーンスタート予定だったウイリアムズのアレクサンダー・アルボンだけでなく、レコノサンスラップに出れなかったランド・ノリス（マクラーレン）、ダミーグリッドからピットに押し戻されたガブリエル・ボルトレト（アウディ）、オスカー・ピアストリ（マクラーレン）の計4台がスタートできずにリタイアとなったのだ。
スタートでは、フェラーリのルイス・ハミルトンが最年少ポールシッターとなったアントネッリを交わしたものの、4周目までにメルセデス勢が挽回しワンツー体制を固めた。
しかし14周目、セーフティカー（SC）後のリスタートでフェラーリ2台がジョージ・ラッセル（メルセデス）を攻略。アントネッリに迫った。
ラッセルがフェラーリ2台とバトルを演じている間に、アントネッリはリードを拡大。ラッセルが2番手に戻ったころには、アントネッリのリードは8秒まで広がった。
ラッセルはアントネッリとのギャップを縮めることができず、アントネッリがF1キャリア初優勝を果たした。3位はハミルトン。チームメイトのシャルル・ルクレールと何度もポジションを入れ替える激しいバトルの末、フェラーリドライバーとして決勝での表彰台初獲得となった。
19歳と202日でのアントネッリの初優勝は、F1史上2番目の若さ。最年少記録は2016年スペインGPで優勝したフェルスタッペン（18歳227日）だ。
アストンマーティン・ホンダは19番グリッドのフェルナンド・アロンソがスタートで一時11番手まで浮上。しかしペースは振るわず、32周を走ったところでピットにマシンを戻しリタイア。ランス・ストロールは、10周目にバッテリーにトラブルが発生し、1コーナー出口でマシンを止めリタイアとなった。
F1第2戦中国GP：決勝結果
|順位
|ドライバー
|#
|Laps
|タイム
|前車との差
|平均速度
|ピット
|ポイント
|リタイア原因
|シャシー
|エンジン
|1
|アンドレア・キミ アントネッリ メルセデス
|12
|56
|
-
|1
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|ジョージ ラッセル メルセデス
|63
|56
|
+5.515
5.515
|5.515
|1
|18
|Mercedes
|Mercedes
|3
|ルイス ハミルトン フェラーリ
|44
|56
|
+25.267
25.267
|19.752
|1
|15
|Ferrari
|Ferrari
|フルリザルトを見る
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
フェルナンド・アロンソ、酷い振動による不快感でF1中国GPをリタイア「いつもよりずっと酷かった……全ての解決には時間が必要」
MotoGPカタールGP、11月へ延期が発表。シーズンの閉幕もズレ込む「新スケジュールで素晴らしいシーズンを提供できると確信」
19歳アントネッリが涙の初優勝。史上最年少ハットトリックも達成。ハミルトン跳ね馬で初表彰台。アロンソ振動でリタイア｜F1中国GP決勝
【レポート】富士公式テストでもau TOM'S隙なし。初日最速タイムを記録……プレリュードはModuloが3番手
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。