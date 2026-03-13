F1中国GPスプリント予選速報｜ラッセル、アントネッリ退け最速タイム。アストン・ホンダは19～20番手
F1第2戦中国GPのスプリント予選が行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルが最速タイムをマークした。
George Russell, Mercedes
写真：: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images
F1第2戦中国GPのスプリント予選は、メルセデスのジョージ・ラッセルがスプリントのポールポジションを獲得した。
中国GPはスプリントフォーマットでの開催のため、金曜午後にスプリントレースのスターティンググリッドを決めるスプリント予選が実施された。
レッドブルが苦しみながらも2台共にSQ3に進んだのに対し、メルセデスは余裕たっぷり。ラッセルがSQ1、SQ2とトップで通過し、SQ3最初のアタックでもワンツーとなった。
2度目のアタックでメルセデス勢はタイムを更新できなかったものの、ラッセルはチームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリに0.289秒差で、スプリントレースをポールポジションからスタートすることになった。
3番手はランド・ノリス（マクラーレン）。ラッセルには0.621秒差をつけられた。レッドブルは苦戦くっきり。マックス・フェルスタッペンをもってしても、1.7秒遅れの8番手に終わった。
アストンマーティン・ホンダ勢は、トラブルで予選に参加できなかったセルジオ・ペレスを含めキャデラック2台を上回ったものの、SQ1で2台ともにノックアウト。フェルナンド・アロンソが19番手、ランス・ストロールが20番手だった。
