本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

フェルスタッペン、1.7秒遅れの”大惨事”「グリップもバランスもダメ。コーナーで大幅にタイムをロスしている」

F1
中国GP
フェルスタッペン、1.7秒遅れの”大惨事”「グリップもバランスもダメ。コーナーで大幅にタイムをロスしている」

またも困難からスタートした第5期ホンダF1。4期率いた田辺氏がエール「あの状況を突破してきたメンバーがいる。自分たちの技術を信じて」

F1
またも困難からスタートした第5期ホンダF1。4期率いた田辺氏がエール「あの状況を突破してきたメンバーがいる。自分たちの技術を信じて」

アストンマーティン、F1中国GP初日はトラブルフリー。ホンダ折原エンジニア「我々にとって非常に重要だった」

F1
中国GP
アストンマーティン、F1中国GP初日はトラブルフリー。ホンダ折原エンジニア「我々にとって非常に重要だった」

アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」

F1
中国GP
アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」

メルセデスが速すぎる……またもフロントロウ独占。レッドブルあわやSQ2敗退……アストンマーティン・ホンダは前進基調｜F1中国GPスプリント予選

F1
中国GP
メルセデスが速すぎる……またもフロントロウ独占。レッドブルあわやSQ2敗退……アストンマーティン・ホンダは前進基調｜F1中国GPスプリント予選

F1中国GPスプリント予選速報｜ラッセル、アントネッリ退け最速タイム。アストン・ホンダは19～20番手

F1
中国GP
F1中国GPスプリント予選速報｜ラッセル、アントネッリ退け最速タイム。アストン・ホンダは19～20番手

マクラーレンMP4/5BのF1エンジンがジュエリーに！？　ホンダ“メモラビリア”の新作が発売へ。当時の担当・田辺豊治氏も「感慨深い」

F1
マクラーレンMP4/5BのF1エンジンがジュエリーに！？　ホンダ“メモラビリア”の新作が発売へ。当時の担当・田辺豊治氏も「感慨深い」

キャデラックF1、連続で空力アップデート投入へ。積極開発で「目指すは夏休みまでにポイント獲得」

F1
オーストラリアGP
キャデラックF1、連続で空力アップデート投入へ。積極開発で「目指すは夏休みまでにポイント獲得」
F1 中国GP

F1中国GPスプリント予選速報｜ラッセル、アントネッリ退け最速タイム。アストン・ホンダは19～20番手

F1第2戦中国GPのスプリント予選が行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルが最速タイムをマークした。

編集:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

写真：: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

　F1第2戦中国GPのスプリント予選は、メルセデスのジョージ・ラッセルがスプリントのポールポジションを獲得した。

　中国GPはスプリントフォーマットでの開催のため、金曜午後にスプリントレースのスターティンググリッドを決めるスプリント予選が実施された。

　レッドブルが苦しみながらも2台共にSQ3に進んだのに対し、メルセデスは余裕たっぷり。ラッセルがSQ1、SQ2とトップで通過し、SQ3最初のアタックでもワンツーとなった。

　2度目のアタックでメルセデス勢はタイムを更新できなかったものの、ラッセルはチームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリに0.289秒差で、スプリントレースをポールポジションからスタートすることになった。

　3番手はランド・ノリス（マクラーレン）。ラッセルには0.621秒差をつけられた。レッドブルは苦戦くっきり。マックス・フェルスタッペンをもってしても、1.7秒遅れの8番手に終わった。

　アストンマーティン・ホンダ勢は、トラブルで予選に参加できなかったセルジオ・ペレスを含めキャデラック2台を上回ったものの、SQ1で2台ともにノックアウト。フェルナンド・アロンソが19番手、ランス・ストロールが20番手だった。

 
関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 マクラーレンMP4/5BのF1エンジンがジュエリーに！？　ホンダ“メモラビリア”の新作が発売へ。当時の担当・田辺豊治氏も「感慨深い」
次の記事 メルセデスが速すぎる……またもフロントロウ独占。レッドブルあわやSQ2敗退……アストンマーティン・ホンダは前進基調｜F1中国GPスプリント予選

最新ニュース

フェルスタッペン、1.7秒遅れの”大惨事”「グリップもバランスもダメ。コーナーで大幅にタイムをロスしている」

F1
中国GP
フェルスタッペン、1.7秒遅れの”大惨事”「グリップもバランスもダメ。コーナーで大幅にタイムをロスしている」

またも困難からスタートした第5期ホンダF1。4期率いた田辺氏がエール「あの状況を突破してきたメンバーがいる。自分たちの技術を信じて」

F1
またも困難からスタートした第5期ホンダF1。4期率いた田辺氏がエール「あの状況を突破してきたメンバーがいる。自分たちの技術を信じて」

アストンマーティン、F1中国GP初日はトラブルフリー。ホンダ折原エンジニア「我々にとって非常に重要だった」

F1
中国GP
アストンマーティン、F1中国GP初日はトラブルフリー。ホンダ折原エンジニア「我々にとって非常に重要だった」

アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」

F1
中国GP
アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」