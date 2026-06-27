またしても主要スタッフ離脱の噂が出たレッドブル。しかしメキーズ代表は戦力キープに自信「このチームの層の厚さに自信がある」

最近、また新たな人材流出の噂も浮上したレッドブル。ローレン・メキーズ代表は、それでもチームスタッフの層の厚さには自信を持っていると述べた。

先日、レッドブルのチーフエンジニアであるポール・モナハンがチームを離脱し、キャデラックに移籍するという噂が報じられた。最初に報じたのはRacingNews365だが、motorsport.comの取材でもこの話には裏付けがあることが分かっている。

現時点でチームからの発表はなく、関係者の話によれば移籍はもう少し先の話になる見込みだ。いずれにせよ、レッドブルはまたしても役職クラスの人材を失うということになる。

マックス・フェルスタッペンの担当エンジニア、ジャンピエロ・ランビアーゼが2028年にマクラーレンに移籍するというニュースはまだ記憶に新しいが、それ以前にもエイドリアン・ニューウェイ、ウィル・コートネイ、ロブ・マーシャルといったチームの主要人物が続々と移籍した。また創設期からチーム代表を務めたクリスチャン・ホーナー、同じく初期からチームの重要な決定を担ってきたヘルムート・マルコも、この1年でチームを去っている。もちろん、これらはそれぞれ事情が異なるため、一括りにすることはできないが。

これについてメキーズは、個別の噂についてコメントすることを控えたが、いずれにせよチームは主要人物が抜けた場合の後継者の育成はしっかりできているという。

「チームやチームに所属する個人に関する噂が飛び交っている中、GP（ランビアーゼ）についてはコメントをさせてもらった。彼は露出もあるし、今後もさらに目立つ職種に就くだろうからね。全ての噂に逐一コメントするのは適切でないと考えている」

メキーズはそう語る。

「ここ数ヵ月で名前が挙がった人たちは、今もその大半がうちのガレージにいる。元々移籍する予定なんてなかった者もいれば、気が変わって残ってくれた者もいる」

メキーズが言及した「噂に挙がったが今もガレージにいる」人材は、戦略家のハンナ・シュミッツを指していると思われる。ただモナハンについては、彼女についての噂以上に信ぴょう性があると見られている。

彼はさらにこう続ける。

「そこ（チームの層の厚さ）に関しては、非常に自信がある」

「以前も言ったように、ここ1年で最も印象的だったのは、チームの層の厚さだ」

「あらゆるレベルに恐ろしいほどの才能を持った人がいるので、我々は『AとBとCが抜けたから……』といった言い訳はしない。必要なものは全て揃っている」

「今ある方程式を完成させるために、そうする（補強する）ことはあるだろうが、今いる人材の質が足かせになっているということはない」

この発言を裏付けるように、レッドブルは主要スタッフが抜けた際、基本的に社内登用する方針をとっている。今年、ベン・ウォーターハウスがチーフ・パフォーマンス＆デザインエンジニアに昇進したのもその一例だ。

ただそれであっても、これだけ人材流出が続く中で、チームの絶対的エースドライバーであるフェルスタッペンを引き留められるのかという疑問が生じる。

メキーズは、引き留めのために必要なのはひとえにマシンの速さであると強調した。

「マックスは常に速いマシンを欲している。そして彼は、短期的にも長期的にも成功を取り戻すべく、全力を尽くしている我々を信頼してくれている」

「以前も言ったように、マックスに毎週（残留するかどうか）聞いているわけではない。彼はチームを引っ張ってくれていて、マシン開発で正しい方向を見つける手助けをしてくれている。今朝（オーストリアGPの FP1）だって、大規模な比較テストに協力してくれていた」

「我々にとって重要なのは、マシンを本来あるべきレベルまで戻すこと。そして、皆さんも同意してくれるだろうが、もしマシンがそのレベルに戻れば、このような議論そのものがなくなるだろう」