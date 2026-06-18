本当にレッドブルのエンジンが一番？　メキーズ代表「我々がメルセデスを上回っているというデータはひとつもない」

F1カナダGPまでを対象としたF1における最初のADUO（パワーユニットの追加開発・アップグレード機会）の運用が、依然としてパドックで大きな議論を呼んでいる。FIAはモナコGP期間中に全パワーユニット（PU）メーカーへ評価結果を通知したが、公表はいまだ行なわれていない。

その理由は、レッドブル・フォード・パワートレインズが初回の評価結果に強い不満を示し、FIAに追加検証を要請したためだ。この作業は主に事実確認であり、使用されたすべてのセンサーやデータポイントが正しいかどうかを検証するものとなっている。

しかし、本当の問題はADUO制度そのものの設計にあるのではないかと見られている。現在の評価は内燃エンジン（ICE）の性能だけを基準として行なわれている一方、ADUOの対象となったメーカーに与えられる開発機会はそれよりはるかに広範囲に及ぶ。ADUOによって配分された開発トークンは、バッテリーやMGU-Kといったハイブリッドシステムのコンポーネントにも使用できるのだ。

ただし、これはレッドブル側の最大の懸念点ではないと、チーム代表ローレン・メキーズはMotorsport.comの取材で明らかにした。

「いいや、ルールでエンジンの力関係だけを評価対象とすると定められていることについて、我々は完全に受け入れている。それは全員で合意したことであり、そこが問題だとは考えていない」

Laurent Mekies would like a "deeper conversation" over ADUO Photo by: Erik Junius

メキーズが「全員で合意した」と述べたのは、2025年春に行なわれた議論を指している。FIAシングルシーター部門責任者ニコラス・トンバジスは、評価基準をもう少し複雑にすることにも前向きだったが、最終的にはすべてのチームとメーカーが「できるだけ単純な測定方法」、つまりエンジン出力のみを見る方式で一致したと説明している。

レッドブルが求めているのは、FIAが今回エンジン性能のランキング作成に用いたデータについての、より詳細な説明だ。現時点の評価ではレッドブルが首位、メルセデスが1回分、フェラーリ、アウディ、ホンダがそれぞれ2回分の追加開発機会を得ることになっている。

「我々はなぜ自分たちがメルセデスより優位だと判断されたのかについて、より踏み込んだ議論を望んでいる。我々の手元には、メルセデスに対して優位性を示すデータはひとつも存在しない」と、メキーズは語った。

もしFIAの評価結果が変更されなければ、レッドブルは難しい立場に置かれる可能性がある。理論上、メルセデスは次回以降のADUO評価が終わるまで開発トークンの使用を見送ることもできるし、あるいはPUのハイブリッドシステムにのみ使用することもできる。その結果、レッドブルが追加開発機会を得られず、ランキング首位のままとなり、事実上「詰み」の状態に陥る可能性がある。

メキーズもその可能性を認識しており、将来的に大きな影響を及ぼしかねない最終判断を下す前に、FIAの数値が本当に正しいのか確認したい考えだ。



「エンジンの勢力図を評価する方法については、極めて高い確信が必要だ。そうでなければ、本当に支配的なチームではなく、そのチームを追いかけている側に開発機会を与えてしまう恐れがある」とメキーズは続けた。

「特に、サーキットレイアウトによって相対的なパフォーマンスが変化し、その変化が内燃エンジン性能への依存度と完全に一致している場合はなおさらだ」

メキーズは、レッドブルの分析結果が実際のコース上の結果と一致していると強調している。

「エンジン性能への依存度が高いカナダでは予選6番手だった。依存度が低いモナコではポールポジションから約0.04秒差。そして再びエンジンへの依存度が高いバルセロナでは、また6番手だった」

「我々自身を競争相手より上だと評価できるデータサンプルはひとつもないし、一貫して彼らを上回っていると示すデータなどなおさら存在しない」