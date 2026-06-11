アントネッリはモナコで「消えていった」レッドブル代表、ライバルの走りを絶賛

F1モナコGPを制したメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリを、ライバルであるレッドブルのローレン・メキーズ代表が称賛している。

4連勝と絶好調で臨んだモナコで、アントネッリはマックス・フェルスタッペン（レッドブル）を抑えてポールポジションを獲得。レースでフェルスタッペンがトラブルでリタイアする中、アントネッリは全く危ない瞬間の無い盤石なレースで5連勝を果たした。

タイトル争いでも圧倒的優位を築きつつあるアントネッリ。そんなライバルの走りを、メキーズ代表は素直に称賛している。

「キミは消えていったよ」と、メキーズ代表は言う。

「キミを称賛しなければならない。ここであれほど速いとは、まだ2年目のドライバーでありながら、我々全員を驚かせたと思う」

「そして今日、彼は昨日（予選）見せたものが単なる魔法のような一発ではなく、本当に高いレースペースを持っていることを証明した」

「マックスがそのペースに挑戦できたかどうかについては、もう知る術はない」

フェルスタッペンは決勝を戦うことができなかったが、予選では力強いパフォーマンスを発揮していた。ポールポジションのアントネッリには0.043秒差という僅差であったし、Q1とQ2ではアントネッリを上回っていた。

「確かに、予選でのマックスのレベルは非常に印象的だった」

メキーズ代表はそう語る。

「単に1周だけではなく、Q2でもそうだったし、Q3での2回のアタックもそうだった」

「我々は、マックスがマシンに快適さを感じられるようになると、そこに“マックス効果”とも言うべき特別なものが加わることを知っている。だから彼が決勝で何を見せてくれたのか、実際に見てみたかった」

Max Verstappen lined up in second behind Kimi Antonelli on Sunday Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

そしてフェルスタッペンは、「レースまでは本当に良い週末だった」と振り返った一方で、日曜日に表彰台へ上がれなかったことには失望を隠さなかった。

「もちろん、まずはレースを完走できるようにすることが必要だ」

「でもまずは、今日何が起きたのかを理解する必要がある」

なおフェルスタッペンのリタイア原因となったパワーユニットトラブルについては、すでに原因を特定したとメキーズ代表は説明している。

「エンジンの問題だ」と彼は説明した。

「当然ながら、マックスには謝るしかない。モナコであのレベルのペースを引き出すために、彼とチームが成し遂げた仕事は素晴らしかった」

「修正策について議論するにはまだ早い段階だが、問題の原因は特定できたと考えている」

Additional reporting by Ben Vinel.