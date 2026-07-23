ペレス、レッドブルで過ごした最後の6ヵ月は”有害”な環境だったと吐露「それでも、あの4年は素晴らしい時間だった」
セルジオ・ペレスは、レッドブルで過ごした最後の6ヵ月間について、”有害”だったと表現した。
Sergio Perez, Cadillac Racing
写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
セルジオ・ペレスは、レッドブルで過ごした最後の6ヵ月間を「有害な環境だった」と振り返り、チームの圧倒的な成功が皮肉にも内部の対立や軋轢を生み出していたことを明かした。
2026年からキャデラックでF1に復帰したペレスは、ポッドキャスト『High Performance』に出演。レッドブルでマックス・フェルスタッペンのチームメイトとして過ごした4年間、特に最後の半年間が精神的に非常に厳しいものだったと語った。
「レッドブルでの最後の6ヵ月は本当に大変だった。僕は精神的にはかなり強い方だと思っているけど、それでもすごく苦しかった」
「本当に、本当に厳しかったし、『有害』な環境だったと言っていい。だから心から休みが欲しかった。1年間レースから離れたことは、自分にとって完璧なタイミングだった」
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
ペレスは、2024年限りでレッドブルを離れ、2025年はリアム・ローソンが後任として起用された。しかしローソンは開幕2戦で交代となり、日本GP以降は角田裕毅がレッドブルのシートに昇格。ローソンはレーシングブルズへ戻ることとなった。
ペレス在籍中のレッドブルは、2022年と2023年にコンストラクターズタイトルを獲得。フェルスタッペンも4年連続でドライバーズチャンピオンに輝き、チームは黄金時代を築いた。
しかしペレスは、その圧倒的な成功がチーム内部に思わぬ悪影響を及ぼしたと振り返る。
「チーム内の全員にものすごいプレッシャーがあった。あまりにも成功しすぎたことで、みんな退屈し始めて、お互いに争うようになってしまったんだ。でも、それでもあの4年間は素晴らしい時間だった」
また、レッドブルを離れた当時はF1復帰をまったく考えていなかったともペレスは明かした。
「当時はF1に戻りたいかどうかも分からなかった。F1を去った時は、『これで終わりでもいい』と本気で思っていたし、それを受け入れる覚悟もできていた」
「ここまでキャリアを築けたことには本当に感謝している。でも、どんな条件でも復帰したいという気持ちはなかった」
現在36歳のペレスは2026年からF1に新規参戦したキャデラックと契約し、元メルセデスのバルテリ・ボッタスとコンビを組んでいる。
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