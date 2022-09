Listen to this article

アルファタウリはシンガポールGPに、新たなノーズとフロントウイングを持ち込んだ。従来仕様は、フロントウイングのメインプレーンが、少し持ち上げられてノーズへと接続しており、いわばティレル019のようなアンヘドラルウイング状になっていた。これにより、フロア下に乱れの少ない気流を送ろうとしていたのだろう。

今回の新型は、フロントウイングのメインプレーンが逆に下に広がる形となってノーズに接続している。これにより、フロントセクションでのダウンフォース増加を狙い、これまで苦戦してきたハイダウンフォースを必要とするコースでのパフォーマンス向上を目指しているものとみられる。

マクラーレンは、シンガポールGPに新しいパッケージのMCL36を持ち込んだ。これは、今回と日本GPで使われる特別カラーリングを発表した際のレンダリングでも確認できたものだ。サイドポンツーンの開口部のエッジは、レッドブルの影響を受け、上が短く、下が長いデザインへと変更された。

メルセデスはリヤウイングのメインプレーンを、波打つような形状のモノに変更してきた。翼端板と接続する部分は上方に持ち上げられ、その後下方に広がり、中心部分はさらに上方に持ち上げられている。この形状は、車体全体の形状に対応している部分もありそうだ。フラップは当然ながら前回よりも立てられ、後端にはガーニーフラップも取り付けられた、ハイダウンフォース仕様のモノである。

The nose and front wing of an Aston Martin AMR22 in the pit lane

Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images