1976年の5月2日、ハラマ・サーキットで行なわれたF1スペインGPで、前例のないF1マシンがデビューした。ティレルP34である。このP34は前輪が4つ……合計6輪を持つF1マシンである。

当時のF1は、ほとんどのマシンがコスワースDFVエンジンとヒューランド製のギヤボックスを採用していた。そのため、ライバルを出し抜くため、各チームは様々なアイデアを生み出そうとしていた。

そんな中、ティレルのテクニカルディレクターのデレク・ガードナーは、空気抵抗を削減するために、小型化したフロントホイールを4つ搭載し、その全てをフロントウイングの後方に隠すアイデアを思いついた。その上、マシンの俊敏性も向上させることを目指したはずだ。

10インチに小径化されたフロントホイールをコントロールするため、ステアリングコラムを前方のフロントホイールのアクスルに取り付け、ベルクランクの構成を使って後方のフロントホイールを操舵した。

さらにフロントホイールが4本になることで、ブレーキングも改善することができたはずだ。ただ、その冷却は頭痛の種である。この問題を解決するためには、多くの問題が存在していた。

また、前もしくは後ろのフロントホイールいずれかが、先に負荷が抜けたり、ロックしてしまったりした場合には、ホイールベースが変わってしまう可能性があるということにもなった。

このことにより、P34はドライビングとセットアップが実に難しかった。

さらに小径のフロントホイールは、大径のリヤホイールよりも回転する数が必然的に多くなる。そのため、タイヤのライフの問題にも大きな影響を与えることになった。タイヤサプライヤーであるグッドイヤーは、リヤタイヤの改善には取り組んだものの、P34専用のフロントタイヤについては、開発が遅れることになった。そのため前後ホイールの摩耗問題はさらに顕著なモノとなっていくことになった。

motorsport.comで技術解説を務めるジョルジョ・ピオラは、当時このP34を詳細に取材する機会を得た。

「それは全て偶然に起きたことだった。リオに向かうフライトで、ケン・ティレル(ティレルのチームオーナー)のすぐそばの席だったんだ」

そうピオラは言う。

「人生においては、常に良い行ないをする必要があるが、幸運である必要もある」

ティレルはピオラの仕事を理解しており、チームのマシンのプレスキットを作成することに興味はあるかと尋ねてきたという。つまり、ピオラにとってはマシンに関する多くの情報を手にし、詳細まで写真に撮ることができるということを意味していた。

「それは私にとって、最高の仕事のひとつだった。私は、ティレルのチーフデザイナーであったデレク・ガードナーと良好な関係だったから、そのマシンについてはとても愛着があったんだ」

その甲斐もあり、平面図は信じられないほど詳細までが書かれている。なかなか目にできない部分については、想像で書くしかない場合もある。しかしこの平面図は、配管の位置も含め、正確である必要があった。

「私にとっては、これまで書いた中で最高の図面のひとつだった。32もの注釈が入っていたため、誰もその時点でその図面を公開することはなかった」

「このイラストはあまりにも詳細で、当時雑誌に掲載できるようなモノではなかった。また、巨大な手書きのイラストだったため、矢印や数字を削除できなかったんだ」

1. 調整可能なアルミ製スプリッター

2. フロントウイングに取り付けられたNACA形状のエアダクトは、配管(6)を通じてブレーキまで空気を供給する。

3. 調整可能なガーニーフラップ

4. ブレーキ&クラッチのマスターシリンダー

5. エンジン用消火器

6. フロントウイングからブレーキへと冷却用気流を送る配管

7. ステアリングアーム

8. ベンド型フロントブレーキディスク

9. 10インチホイール

10. クラッチペダル

11. ステアリングコラム

12. コクピット消火器

13. グッドイヤー製の特製タイヤ

14. フロントロールオーバーフープ

15. 脱着可能なコクピットのボディワーク

16. 燃料補給へのアクセスを可能にするボディワークの窪み

17. サイドポッドのボディワーク

18. ギヤシフトレバーの機構

19. サイドタンク用の燃料補給キャップ

20. 左側燃料タンクの弁

21. ウォーターポット

22. 後部のロールオーバーフープ

23. オイルタンク

24. 右オイルクーラー

25. 右ラジエター

26. コスワース製DFV V8エンジン

27. ヒューランド製 FG400ギヤボックス

28. ロッキード製インボードリヤブレーキキャリパー

29. 左ブレーキエアスクープ

30. リヤアンチロールバー

31. リヤウイング

32. 右エキゾースト

Jody Scheckter, Tyrrell P34-Ford, stops in front of his team after the win

Photo by: Motorsport Images