まさに“ハナ差”の決着！　F1における最も僅差のレースベスト10

10位:1967年イタリアGP……0.2秒(ジョン・サーティースvsジャック・ブラバム)

1967年のイタリアGPは、ロータスのジム・クラークが見せた驚異的なパフォーマンスで知られており、フィニッシュシーンはそれほど有名ではない。ただ、日本のファンにとっては馴染みのあるシーンと言える。

ポールポジションのクラークはトップ快走中にパンクに見舞われ後退。それでも驚異の追い上げでまたトップを奪い返したが、最終ラップに燃料ポンプが壊れて失速した。これによりホンダのジョン・サーティースとブラバムのジャック・ブラバムによる優勝争いとなり、最終的にサーティースがブラバムを0.2秒差で抑え、ホンダに2勝目をもたらした。

9位:2002年オーストリアGP……0.182秒(ミハエル・シューマッハーvsルーベンス・バリチェロ)

9位にランクインしたこのレースのフィニッシュシーンは、純粋なバトルによってもたらされたものではなく、少し状況が特殊だ。

2002年シーズンはフェラーリのミハエル・シューマッハーが序盤5レースを終えて4勝を挙げるなど、圧倒的な強さを見せていた。前年のライバルであったマクラーレンは信頼性が足りず、ウイリアムズ勢がなんとか食らいつくという状況だった。そんな中迎えた第6戦オーストリアGPでは、シューマッハーのチームメイトであるルーベンス・バリチェロがレースをリードしていた。しかしフェラーリはバリチェロに対し、2位を走るシューマッハーにポジションを譲るよう指示。バリチェロは最初は反抗したが、最終的にそれに従い、フィニッシュ直前で減速した。

レースは僅差でシューマッハーの優勝となったが、チームオーダーによるものであることは誰の目にも明らかだった。表彰式でシューマッハーはバリチェロを表彰台の頂点に立たせ、1位のトロフィーを手渡すなどしたが、この行為を咎められ後に罰金を科されている。そしてFIAはこのシーズンの後半で、2003年以降チームオーダーを禁止することを決定した。

8位:2000年カナダGP……0.174秒(ミハエル・シューマッハーvsルーベンス・バリチェロ)

Podium: race winner Michael Schumacher, second place Rubens Barrichello, Ferrari, third place Gianca

2000年のカナダGPは前述の2002年オーストリアGPほどの論争とはならなかったが、チームオーダーが発動されたレースのひとつである。雨が激しくなってきたレース終盤、バリチェロが首位のシューマッハーを追い詰めるが、フェラーリはバリチェロにポジションをキープするように指示。結果的にふたりのポジションは入れ替わることなく、わずか0.174秒差でフィニッシュした。

7位:1954年フランスGP……0.1秒(ファン-マヌエル・ファンジオvsカール・クリング)

Race winner Juan Manuel Fangio with his wife and Karl Kling, Mercedes

1954年のフランスGPで、メルセデス・ベンツはF1デビューを果たし、高速コース仕様の“ストリームライナー”と呼ばれるW196を投入。このマシンはいきなり速さを見せ、ファン・マヌエル・ファンジオとカール・クリングがレースをリードした。完走6台となった過酷なレースの中で、ニューマシンを消耗したくなかったメルセデスは、クリングにファンジオの後ろにとどまるように指示。0.1秒差でファンジオがトップチェッカーを受けた。

6位:1961年フランスGP……0.1秒(ジャンカルロ・バゲッティvsダン・ガーニー)

Giancarlo Baghetti, Ferrari 156 takes the win, Dan Gurney, Porsche 718 finishes second

ここまでチームオーダーが絡んだケースが続いてきたが、ランスで行なわれた1961年のフランスGPはチームオーダーとは無縁のレースだ。首位を走るフィル・ヒル(フェラーリ)がスピンしたことにより、同じくフェラーリ156を駆るジャンカルロ・バゲッティがダン・ガーニー(ポルシェ)を僅差で抑えて優勝した。バゲッティはこのレースがF1デビュー戦。F1世界選手権最初のレースで優勝したジュゼッペ・ファリーナを除けば、バゲッティがF1デビュー戦で優勝した唯一のドライバーだ。

5位:1969年イタリアGP……0.08秒(ジャッキー・スチュワートvsヨッヘン・リント)

Jackie Stewart, Matra MS80 takes the flag to win just ahead of Jochen Rindt, Lotus 49B, and Jean-Pierre Beltoise, Matra MS80

Photo by: Sutton Images