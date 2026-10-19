F1 アメリカGP
【画像】フェルスタッペンのF1アメリカGP用スペシャルヘルメット
レッドブルのマックス・フェルスタッペンはF1アメリカGPでスペシャルヘルメットを使用する。
編集: 2026/10/19 9:28
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録
Max Verstappen, Red Bull Racing
写真：: Rudy Carezzevoli / Getty Images
関連ニュース:
Blancpain EnduranceフェルスタッペンはGT3マシンでもやっぱり速い！ 終盤45分で15台抜きの離れ技｜GTワールドチャレンジ欧州最終戦
F1”阿吽の呼吸”で無線トラブルも乗り越えた絆。フェルスタッペン次期エンジニアに期待される能力とは
あなたの意見が聞きたい！
Motorsport.comで何を見たいですか？
5分間のアンケートにご協力ください。
- Motorsport.comチーム
関連ニュース :
記事をシェアもしくは保存
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
前の記事 F1ピアストリとMotoGPアコスタがオフロードバギーで対決！ 攻めの走りで”あわや”の瞬間も
次の記事 フェルスタッペン、アメリカGP用の特別ヘルメットを公開。カウボーイハット被ったライオンが映える
最新ニュース
一体どこから来た！？ “ほぼ最後尾”28番手から2位表彰台！ 360号車RUNUPはいかにして特大ジャンプアップに成功したか
スーパーGT
SGT スーパーGT
第7戦：オートポリス
59 分前
一体どこから来た！？ “ほぼ最後尾”28番手から2位表彰台！ 360号車RUNUPはいかにして特大ジャンプアップに成功したか
WSBK転向のモルビデリ……新天地での復活を期す「ドゥカティの信頼に感謝」ミシュランタイヤ経験が大きな武器に？
MotoGP
MGP MotoGP
日本GP
1 時間前
WSBK転向のモルビデリ……新天地での復活を期す「ドゥカティの信頼に感謝」ミシュランタイヤ経験が大きな武器に？
優勝STANLEY以外は厳しい結果に終わったホンダ勢。2回目のSCに泣いた16号車ARTA、複数のトラブルに見舞われた17号車Astemo
スーパーGT
SGT スーパーGT
第7戦：オートポリス
5 時間前
優勝STANLEY以外は厳しい結果に終わったホンダ勢。2回目のSCに泣いた16号車ARTA、複数のトラブルに見舞われた17号車Astemo
マルク・マルケスは「うまい立ち回りが必要」タイトル争い接戦に弟アレックスが今後を予想
MotoGP
MGP MotoGP
インドネシアGP
6 時間前
マルク・マルケスは「うまい立ち回りが必要」タイトル争い接戦に弟アレックスが今後を予想
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。
次の 2 つのオプションがあります。
- サブスクライバーになります。
- 広告ブロッカーを無効にします。
購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします
広告ブロッカーを無効にしましたか?
ページをリロード
お知らせの管理
登録