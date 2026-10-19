F1 アメリカGP

【画像】フェルスタッペンのF1アメリカGP用スペシャルヘルメット

レッドブルのマックス・フェルスタッペンはF1アメリカGPでスペシャルヘルメットを使用する。

編集: 2026/10/19 9:28

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Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Rudy Carezzevoli / Getty Images

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