やっぱりメルセデス強いじゃん！ ルクレール、ライバルのロングランペース警戒「徐々に実力を見せてきている」
フェラーリのシャルル・ルクレールは、F1オーストラリアGP初日を終え、メルセデスが真の実力を発揮してきたと考えている。
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
フェラーリのシャルル・ルクレールによると、F1オーストラリアGP初日のフリー走行でのメルセデスのペースは、以前のように真のパフォーマンスを隠していないことを示しているという。
オーストラリアGP初日のFP2では、マクラーレンのオスカー・ピアストリがメルセデスの2台を抑えてトップタイムをマーク。0.2秒以上のギャップがあったが、ルクレールが注目したのはメルセデスのロングランペースだった。
2度のコースオフがあり、0.562秒遅れの5番手でFP2を終えたルクレールは、「メルセデスは徐々に実力を発揮し始めていると思う。FP2では、彼らと比べて自分たちがどこに欠けているのかが見えてきた」と語った。
「彼らは明らかに非常に強い。特にレースペースに関してはね。予選ペースでどれだけの差が残っているかは分からないが、レースペースでは僕たちと比べて非常に強いようだ」
「彼らのレースペースは本当に素晴らしかった」とルクレールは強調した。
「予選ペースに関しては、改めて言うまでもなく、今後どれだけ伸びるかは予測が難しい。オスカーは非常に印象的なラップを刻んだが、各マシンが何をしているのかは分からない。ランドがかなり後方にいたから、マシン間で何か違うことをテストしているのかもしれないからだ」
Charles Leclerc, Ferrari
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
「全く新しいマシンの初レースなので、疑問符が付く部分も多いけど、長い目で見れば、これまでの各チームのパフォーマンスから何が起こっているのか、少しは理解が深まったと言えるだろう。僕の予想が外れて明日はもっと速くなることを願っているけど、現時点ではメルセデスが一歩リードし、その次にレッドブル、マクラーレン、そして僕たちが続く状況のようだ」
ルクレールは、セットアップ面の実験が成果を上げられなかったため、取り組むべきことがあると認めた。
「メルセデスにはあまり集中していない。マシンには改善すべき点がたくさんある」とルクレールは付け加えた。
「まだやるべきことはある。いつも言っているように、メルボルンと上海はシーズンを通して僕にとって最も難しいサーキットのひとつだ。いつもかなり苦戦しているので、チャレンジだよ。でも、それを言い訳にしてはいけない。むしろ、そのチャレンジを楽しんでいる。明日は状況を好転させるために、一生懸命頑張るよ」
ルクレールは、2022年のオーストラリアGPでポール・トゥ・ウィンを果たしているが、その後の2年は当時のチームメイトであるカルロス・サインツJr.に予選で負けた。昨年はチームメイトのルイス・ハミルトンを上回ったものの、8位と物足りない結果だった。
記事をシェアもしくは保存
予選で圧倒メルセデスに「予想以上の差」「ここまでとは…」「驚くことじゃない」とライバルの反応分かれる
ルクレール、超ポジティブな同僚ハミルトンと対照的「彼は昨年チームに加わるときも非常に興奮していた」
ルクレール、F1シーズン開幕を前にモナコで結婚式を挙げる
フェラーリ、今年は勝てるぞ！ 開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」
ハミルトン新シーズンに超ポジティブ！ 苦しみ病んだ2025年の自分は「もういない」
2026年のF1マシン、良いじゃん！ フェラーリ代表「懸念が払拭されたのは、ポジティブな驚きだった」
最新ニュース
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く
メルセデス、スタート前に計算違い？ ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」
フェラーリ、今年は勝てるぞ！ 開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。