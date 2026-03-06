本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

F1
オーストラリアGP
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

F1
オーストラリアGP
メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

F1
オーストラリアGP
フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

「本当にショックだし驚き」ピアストリ、まさかの母国戦スタート前リタイアは”予期せぬ追加パワー”が悪さ？

F1
オーストラリアGP
「本当にショックだし驚き」ピアストリ、まさかの母国戦スタート前リタイアは”予期せぬ追加パワー”が悪さ？

ラッセルが新時代最初のウイナーに！　メルセデスがワンツー。アストン2台は完走ならず｜F1オーストラリアGP決勝

F1
オーストラリアGP
ラッセルが新時代最初のウイナーに！　メルセデスがワンツー。アストン2台は完走ならず｜F1オーストラリアGP決勝

【動画】ピアストリ、母国オーストラリアGPの決勝直前にまさかのクラッシュ！

F1
オーストラリアGP
【動画】ピアストリ、母国オーストラリアGPの決勝直前にまさかのクラッシュ！

衝撃！　ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝

F1
オーストラリアGP
衝撃！　ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝
F1 オーストラリアGP

やっぱりメルセデス強いじゃん！　ルクレール、ライバルのロングランペース警戒「徐々に実力を見せてきている」

フェラーリのシャルル・ルクレールは、F1オーストラリアGP初日を終え、メルセデスが真の実力を発揮してきたと考えている。

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
公開日時:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

　フェラーリのシャルル・ルクレールによると、F1オーストラリアGP初日のフリー走行でのメルセデスのペースは、以前のように真のパフォーマンスを隠していないことを示しているという。

　オーストラリアGP初日のFP2では、マクラーレンのオスカー・ピアストリがメルセデスの2台を抑えてトップタイムをマーク。0.2秒以上のギャップがあったが、ルクレールが注目したのはメルセデスのロングランペースだった。

　2度のコースオフがあり、0.562秒遅れの5番手でFP2を終えたルクレールは、「メルセデスは徐々に実力を発揮し始めていると思う。FP2では、彼らと比べて自分たちがどこに欠けているのかが見えてきた」と語った。

「彼らは明らかに非常に強い。特にレースペースに関してはね。予選ペースでどれだけの差が残っているかは分からないが、レースペースでは僕たちと比べて非常に強いようだ」

「彼らのレースペースは本当に素晴らしかった」とルクレールは強調した。

「予選ペースに関しては、改めて言うまでもなく、今後どれだけ伸びるかは予測が難しい。オスカーは非常に印象的なラップを刻んだが、各マシンが何をしているのかは分からない。ランドがかなり後方にいたから、マシン間で何か違うことをテストしているのかもしれないからだ」

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

「全く新しいマシンの初レースなので、疑問符が付く部分も多いけど、長い目で見れば、これまでの各チームのパフォーマンスから何が起こっているのか、少しは理解が深まったと言えるだろう。僕の予想が外れて明日はもっと速くなることを願っているけど、現時点ではメルセデスが一歩リードし、その次にレッドブル、マクラーレン、そして僕たちが続く状況のようだ」

　ルクレールは、セットアップ面の実験が成果を上げられなかったため、取り組むべきことがあると認めた。

「メルセデスにはあまり集中していない。マシンには改善すべき点がたくさんある」とルクレールは付け加えた。

「まだやるべきことはある。いつも言っているように、メルボルンと上海はシーズンを通して僕にとって最も難しいサーキットのひとつだ。いつもかなり苦戦しているので、チャレンジだよ。でも、それを言い訳にしてはいけない。むしろ、そのチャレンジを楽しんでいる。明日は状況を好転させるために、一生懸命頑張るよ」

　ルクレールは、2022年のオーストラリアGPでポール・トゥ・ウィンを果たしているが、その後の2年は当時のチームメイトであるカルロス・サインツJr.に予選で負けた。昨年はチームメイトのルイス・ハミルトンを上回ったものの、8位と物足りない結果だった。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 アルボン「出遅れて後手に回っている」ウイリアムズ、F1開幕初日はデータとの格闘続く
次の記事 F1分析｜本当にメルセデスは速そうだ。しかもペース推移は超安定……エネルギーマネジメントもしっかりできている証拠か？
More from
Benjamin Vinel

ハミルトン、メルセデス勢の圧倒的速さに怪訝な視線「圧縮比のせいじゃなきゃいいけどね……これが数ヵ月続いたらおしまいだ」

F1
F1
オーストラリアGP
ハミルトン、メルセデス勢の圧倒的速さに怪訝な視線「圧縮比のせいじゃなきゃいいけどね……これが数ヵ月続いたらおしまいだ」

フェルスタッペン、オーストラリアGP予選でクラッシュ。レントゲン検査受けるも骨折なし「僕の人生でも特に奇妙なスピンだった」

F1
F1
オーストラリアGP
フェルスタッペン、オーストラリアGP予選でクラッシュ。レントゲン検査受けるも骨折なし「僕の人生でも特に奇妙なスピンだった」

フェルスタッペン、レッドブルの”劣勢”に驚きなし「トップに立つにはまだやるべきことがある」

F1
F1
オーストラリアGP
フェルスタッペン、レッドブルの”劣勢”に驚きなし「トップに立つにはまだやるべきことがある」
More from
シャルル ルクレール

予選で圧倒メルセデスに「予想以上の差」「ここまでとは…」「驚くことじゃない」とライバルの反応分かれる

F1
F1
オーストラリアGP
予選で圧倒メルセデスに「予想以上の差」「ここまでとは…」「驚くことじゃない」とライバルの反応分かれる

ルクレール、超ポジティブな同僚ハミルトンと対照的「彼は昨年チームに加わるときも非常に興奮していた」

F1
F1
オーストラリアGP
ルクレール、超ポジティブな同僚ハミルトンと対照的「彼は昨年チームに加わるときも非常に興奮していた」

ルクレール、F1シーズン開幕を前にモナコで結婚式を挙げる

F1
F1
オーストラリアGP
ルクレール、F1シーズン開幕を前にモナコで結婚式を挙げる
More from
フェラーリ

フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

F1
F1
オーストラリアGP
フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

ハミルトン新シーズンに超ポジティブ！　苦しみ病んだ2025年の自分は「もういない」

F1
F1
オーストラリアGP
ハミルトン新シーズンに超ポジティブ！　苦しみ病んだ2025年の自分は「もういない」

2026年のF1マシン、良いじゃん！　フェラーリ代表「懸念が払拭されたのは、ポジティブな驚きだった」

F1
F1
オーストラリアGP
2026年のF1マシン、良いじゃん！　フェラーリ代表「懸念が払拭されたのは、ポジティブな驚きだった」

最新ニュース

ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

F1
オーストラリアGP
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

F1
オーストラリアGP
メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

F1
オーストラリアGP
フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」