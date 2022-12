F1引退ベッテル、来季以降のパドック来訪宣言も「レースに出ないから不思議な感覚になるはず」

Listen to this article

F1で4度世界チャンピオンに輝いたセバスチャン・ベッテルは、2022年シーズン最終戦アブダビGPをもってF1を引退したが、来季以降もF1パドックには顔を出すと語っている。

ベッテルは現時点でF1史上3位の勝利数(53勝)というコース上の記録以外にも、近年は人権や環境といったトピックについて発言を行ない、コース外でも大きな影響を与えてきた。

ベッテルはF1とモータースポーツへの貢献が認められ、12月4日(日)にイギリス・ロンドンで行なわれた英国オートスポーツの「Autosport Award」にて、”生涯功労賞”のグレガー・グラント賞が贈られた。

ベッテルは受賞後、将来的にF1パドックへ来訪することを認めたが、サーキットにいてレースをしないのは不思議な感覚になるとも予想している。

「いつか(F1を)また観に行くよ」

ベッテルはmotorsport.comに対してそう語った。

「僕はこのスポーツが好きだし、みんなが好きなんだ。現場にいるのにレースに出ないのは難しいし、不思議な感覚になるかもね」

「でも、観に行くと思うよ。まだ予定はないけど、いつか、どこかで顔を出すつもりだよ」

Sebastian Vettel on stage to accept a Lifetime Achievement Award from journalist Luke Smith alongside presenter Naomi Schiff

Photo by: Nils Jorgensen / Motorsport Images