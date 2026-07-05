ハミルトンもレゴ製カートでのドライバーズパレード参加拒否を示唆……その理由は明確に語らず「それはオフラインで話さなきゃいけないこと」

昨年のマイアミGPでの大成功を受け、レゴは今年のF1イギリスGPのドライバーズパレード用に、22台のレゴ製カートを用意した。ドライバーたちはこのカートに乗ってドライバーズパレードに挑むことになる。

複数のドライバーがこの企画に好意的な反応をしている一方で、乗り気ではないドライバーもいる。そのひとりがフェラーリのルイス・ハミルトンであり、場合によっては参加しない可能性もあると匂わす。

このレゴ製カートは、1台あたり28000ピースのレゴブロックを使用して組み立てられた。最高速後は25km/hであるという。

F1ドライバーの大半は、昨年のマイアミGPでのレゴ製マシンによるパレードを楽しんだこともあり、今回の企画に対しても大いに期待している。しかし全てのドライバーがこのアイデアに賛同しているわけではない。中でもマックス・フェルスタッペン（レッドブル）とハミルトンは、特にこのレゴの企画に強い反対意見を示している。

「今年はレゴのマシンに乗るかどうかは分からないよ」

ハミルトンはイギリスGPの木曜日にそう語った。その理由について尋ねられると、ハミルトンは「それはオフレコで話さなければいけないことだ」と答えるにとどめた。

しかし、ハミルトンが実際にこのイベントに参加しない可能性は極めて低いように思われる。ドライバーズパレードは、公式のレース前セレモニーの一部であり、国歌斉唱への参加と同様に、ドライバーが参加するのは必須とされている。欠席した時には罰金を支払う必要がある。まあハミルトンであれば、その罰金を支払うくらいは、痛くも痒くもないかもしれないが。

ただフェラーリは、ハミルトンは他のドライバーと共にパレードの参加するだろうと示唆している。今回のイギリスGPはハミルトンにとっては母国グランプリ。その観客のことを考えれば、ハミルトンとて無理に欠席することはできないだろう。

■ドライバーたちは過剰な負担を強いられているのだろうか？

ハミルトンはなぜパレードへの参加を渋っているのだろうか？ 下馬表では、今回のグランプリでフェラーリは苦しむだろうと思われていたため、そういうエンタメ的な要素に乗り気ではなかったのではないかという話もあった。また、彼との間接的な結びつきによって露出を受けているブランドが、イメージ的にレゴとバッティングするため、金銭的な補償を求めているという憶測もある。ドライバーたちがレース関連イベントに多く参加させられることについての不満が高まっているからという話もある。

確かなことは、ハミルトンはそもそも、こういうイベントを好まないということだ。フェルスタッペンやフェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）も、マーケティング活動に従事することをできる限り減らしたいと考えているが、ハミルトンも同じような考え方を持っているひとりである。

しかし、このこととドライバーズパレードはまったく関係ない。ハミルトン自身もよく理解していることだが、このパレードは、レース前の盛り上がりを象徴するイベントだからだ。

FOMとFIAは、グランプリ開催週末におけるドライバーの負担を、可能な限り軽減するために尽力してきた。これは木曜日と金曜日のメディア対応を効率化しつつ、高額な放映権料を支払っているテレビ放送局に対して十分なアクセス権を確保するという、バランスを調整するための作業である。

結果として現時点では、FIAが義務付ける記者会見とレース前の準備期間を除けば、ドライバーに必須とされる活動は、金曜日か土曜日のいずれかに開催されるファンフォーラムに20分間参加することのみである。

2025年の開幕前には、F1の75周年記念イベントが開催され、ドライバーの参加も求められた。しかし今年はそれもなく、オープニング映像などに使われる映像や写真の撮影は、バーレーンでのプレシーズンテスト中に行なわれている。

一般的にドライバーのマーケティング活動は、チームの求めによって行なわれるものだ。ドライバーはチームと契約する時に、シーズン中に何日間マーケティング活動に参加するかということも規定する条項を、契約書に盛り込んでいるものだ。

もしレゴとハミルトンが関係するブランドの重複を避ける必要があるため、参加を渋っているということであれば、その主張は一理あるかもしれない。しかし今回のドライバーズパレードのような注目度の高いイベントは、かなり以前から準備が進められてきたはず。各チームは参加について協議し、レゴ製マシンのデザインを承認する必要があったはずだ。もしそこでハミルトンが関係するブランドとのバッティングの問題があれば、すでに提起され、解決されているはずだが……。