熱狂には弊害も。F1ドライバー、一部ファンのリスペクト欠く行動に呼びかけ「声をかける時と場所を選んでほしい」

最近のF1の流れとして、リバティ・メディアがパドックを開放し収益化を図るべく、裕福なファンにパドックへのアクセスを可能にする”パドックパス”を各グランプリで何百と販売するようになった。

パドックに賑わいがもたらされた一方で、ドライバーたちはホスピタリティからガレージへ移動しようとする度にパーソナルスペースへの配慮を欠いた一部のファンに押されたり、引っ張られたりするという現状にストレスを感じているようだ。

エルマノス・ロドリゲス・サーキットで行なわれたF1第20戦メキシコシティGPは、かつてないほどの狂乱となり、ドライバーは屋外に出ると群衆に取り囲まれ、怖い思いをするほどとなった。

結果として予選後はTVの囲み取材を終えたドライバーたちはFIAのホスピタリティビルを通り、より静かなパドックエリアへの裏ルートへと案内されることとなり、一部チームはホスピタリティの外に配置する警備員を増員した。

ファンに関する話題は金曜日の夜に行なわれたドライバーズブリーフィングでも取り上げられ、メキシコシティGPでの状況については、ほとんどのドライバーが複雑な胸の内を明かしていた。

