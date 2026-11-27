F1 カタールGP

フェルスタッペン、インディ500参戦に消極的。”義父”ネルソン・ピケのクラッシュも引き合いに「彼のその後を知っている身からすると……」

マックス・フェルスタッペンは、インディ500参戦にはリスクが大きすぎると考えている。

Lydia Mee Ronald Vording

公開日時: 2026/11/27 8:05

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Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

4度のF1ワールドチャンピオンであるマックス・フェルスタッペン（レッドブル）は、将来のインディ500参戦に否定的な見解を示した。またその理由として、パートナーのケリー・ピケの父であるネルソン・ピケのクラッシュを引き合いに出した。

ネルソン・ピケは1991年をもってF1を引退した後、1992年のインディ500にエントリーした。しかしプラクティス中にウォールに激しくクラッシュし、両脚に重傷を負った。その結果、長期にわたるリハビリを余儀なくされた。

Nelson Piquet

写真: Indianapolis Motor Speedway

先週のラスベガスGPで優勝したフェルスタッペンは、カタールGPの週末を前にメディアの取材に応じた際、伝統の一戦であるインディ500に参戦する可能性について質問されたが、「ノー」と答えた。

ラスベガスGPは集団がパックとなった状態が続いて無数のオーバーテイクが繰り返され、まるでオーバルコースで行なわれるNASCARやインディカーのようだったとする声もあるが、フェルスタッペンはそんなラスベガスGPで勝ったからといって考えが変わることはないと述べた。

「でも、それは僕がインディ500で速く走れないと思っているからではない。単純にリスク管理の問題なんだ。だから参戦したくない」

「レースを見るのは好きだけど、クラッシュに伴うリスクが非常に高いことも分かっているし、実際にその例をたくさん見てきた」

「もちろん義理の父もあそこで大きなクラッシュを経験した。そして彼がクラッシュの後にどのような日々を送らないといけなかったかを知っている身からすると、すでにF1やGT3でレースをしている僕はあえてそのリスクを負いたいとは思わない」

「すでに十分なリスクを背負っているわけだからね。だから時には、常に限界まで攻め続けなくてもいい週末がいくつかあってもいいと思う」

またフェルスタッペンは、将来的には耐久レースへの参戦機会を増やしたいという考えも明かした。ただし、それには適切な体制を整えられるかどうかが重要になるという。

「まず何よりも、予算の問題から始まる。自分の財布から全額を支払うのは好きじゃない。どれだけお金を持っていたとしても、誰だってそうだと思うよ」

「あらゆる耐久レースに参戦してみたいと思っている。でも同時に、きちんとした形で取り組みたいんだ。十分な準備をして、適切なチームと一緒に参戦したい。単に参加するために走るわけではない。僕は勝つために参戦するんだ」

ラスベガスで勝利を挙げたフェルスタッペンは後半戦絶好調で、直近6レースで4勝を記録。ドライバーズランキングでも2番手につけている。残り2戦で3番手のルイス・ハミルトン（フェラーリ）以下に30点以上の差をつけているため、フェルスタッペンが2年連続でランキング2位を獲得する可能性が高まっている。

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