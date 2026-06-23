ウイリアムズ、マシンの問題解決はしばらく先？「夏休み明けには、”新しいマシン”のようになるが……」

苦戦を強いられたバルセロナ・カタルニアGPの後、ウイリアムズF1チームの代表であるジェームズ・ボウルズは、同チームのマシンを悩ませている弱点は、近い将来には解消されないだろうと明言した。しかし、彼は依然として楽観的で、シーズンを立て直す時間はまだあると主張している。

ウイリアムズは新車開発の遅れにより、バルセロナで行なわれたプレシーズンテストを欠席。大きく車重オーバーした状態で、バーレーンでのプレシーズンテストに臨んだ。

マイアミGPで導入されたアップデートが功を奏し、マイアミ、モントリオール、モナコでポイントを獲得できたことから、アウディを上回りコンストラクターズランキング8番手（11ポイント）につけているものの、同7番手のハースとは10ポイント差。同6番手のレーシングブルズとは30ポイント差と、中団争いのライバルからは大きく離されている。

さらに、バルセロナでのレースではマシンのいくつかの欠点が露呈。ウイリアムズがYouTubeで公開している動画の中でボウルズは、苦境の最悪期は過ぎ去ったことを願っていると説明したが、まだ道のりは長いと認めた。

Carlos Sainz, Williams Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

「バルセロナほど深刻な事態にはならないだろうと予想しているが、そうした問題のいくつかは短期間では解決されないだろう」と彼は述べた。

彼はさらに、「バルセロナで見られた現象は、コースの特性やマシンの不具合など、いくつかの要素に関連した一時的なものだ。そして我々は、その問題の少なくとも一部について明確に把握しており、シーズン中にどう修正し、改善していくかという計画も立てている」と付け加えた。

「同時に、有望なパフォーマンス向上策の準備も進んでいる。それらが一度に投入されるわけではない。いくつかはシルバーストン前後で導入され、おそらくスパまでプッシュするだろう。さらに、8月の夏休み前に追加されるものもあり、そして夏休み明けにはかなり多くのアップデートを投入して、実質的に”かなり新しいマシン”と言える状態でサーキットに持ち込む予定だ」

「もちろん、それはまだ先の話に感じられるし、シーズン終盤のようにも思えるだろう。しかし実際には、現時点でシーズンはまだ全体の3分の1程度しか消化していない。そして私が話している夏休み明けの時点でも、その年の開催数次第ではあるが、22戦または23戦のうち、なお9戦前後が残っていることになる」

「私が言いたいのは、こうした問題を改善し、修正する時間はまだ十分にあるということだ。ただし、そのパフォーマンス向上を適切なタイミングで確実にマシンに投入していかなければならない」