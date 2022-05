ベテラン感漂う”新人”ラッセル。メルセデス代表「彼はずっとチームにいたみたい」と評価

Listen to this article

Listen to this article

メルセデスでチーム代表を務めるトト・ウルフは、今季からチームに加入したジョージ・ラッセルは「長い間チームで走っているみたいだ」と語った。

メルセデスの育成プログラム出身のラッセルは、2019年にF1デビューを果たし、ウイリアムズで3年間の”下積み”を経験。2020年のサクヒールGPでは、ルイス・ハミルトンの代役としてメルセデスからレースに参戦した。

その将来性が見込まれ、ラッセルは2022年からバルテリ・ボッタス(現アルファロメオ)に代わってメルセデスに昇格。第5戦マイアミGP終了時点で、新時代のマシンの扱いに苦慮するハミルトンに23ポイント差をつけ、ドライバーズランキングで4番手となっている。

ウルフ曰く、ラッセルはメルセデスのジュニアドライバーとして過ごしチームに溶け込んでいったことで、ハミルトンのチームメイトとして走る準備が整ったという。

「彼はとても上手く溶け込めているし、まるでずっとここにいたかのようだ」とウルフは言う。

「彼らふたりが互いを刺激し、尊重しあっていることにはとてもハッピーだ」

ラッセルとハミルトンはマイアミGPでコース上のチーム内バトルを初めて展開。セーフティカー出動によってフリーストップの機会を得たラッセルは、フレッシュなタイヤでハミルトンを追い回した。ラッセルは、ターン11に向けてのストレートで並びかけヘアピンを周るも、続くターン12でハミルトンに行く手を阻まれコースオフ……しかしラッセルの加速は良く、ターン13手前でハミルトンの前に出た。先行していたボッタスのミスもあり、ラッセルは5位、ハミルトンが6位でチェッカーを受けた。

「ふたりでも、バトルしている時は『もうスペースはあげない』『OK、他のやり方を探すよ』『ポジションを戻せ!』……そんなやりとりが起こる。チームメイト同士のバトルはそうあるべきだと思っている。それでいいのだ。彼(ラッセル)が落ち着いていることには満足している」

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG talks to George Russell, Mercedes-AMG in Mercedes garage

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images