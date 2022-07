F1、大クラッシュを受け2023年のロールバーのテスト強化へ。FIAは事故の分析を完了

Listen to this article

FIAはF1イギリスGPで発生した大クラッシュを発生を受け、2023年のマシンのロールバーに対する要求を高めることを発表した。

決勝レースのオープニングラップで、周冠宇(アルファロメオ)のマシン右側に、ピエール・ガスリー(アルファロメオ)と接触しコントロールを失ったジョージ・ラッセル(メルセデス)のマシンが衝突。この衝撃で周のマシンはひっくり返り、コース上を滑走……ターン1のグラベルで飛び上がり、タイヤバリアの上を飛び越えた。

周はヘイロー(HALO)に守られたものの、エアインテークのあるロールバーは路面で”擦り下ろされ”ており、その安全性が疑問視されていた。

2022年のクラッシュテストには無論合格しているデザインではあるが、アルファロメオは今季唯一「ブレード型」のロールバーを採用している。

ブレード型のロールバーは、2010年に初めてメルセデスが採用。アルファロメオは2019年でもこのデザインを取り入れている。過去のマシンを振り返ると、F1チームはしばしば空力的な利点を求めてこのデザインアプローチを採ってきた。

FIAはクラッシュ後すぐにアルファロメオと調査を開始。7月14日(木)に行われたFIA技術諮問委員会(TAC)のF1チームテクニカルディレクター会議では、ポーパシング&バウンシング問題と並んでこの件が議題に挙げられた。

この会議について、FIAは翌15日(金)にこう記している。

「TACでは、シルバーストンで発生した周冠宇の深刻なインシデントについても議論が行なわれた」

「各チームは2023年に向けて、より厳格なロールバーを投入することに承諾した。FIAには関連する分析を完了し、ロールバーの安全性に関する新たな要件をチームに伝えると決めた」

