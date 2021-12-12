FIA F2 / Abu Dhabi レースレポート
F2アブダビ：新王者ピアストリがポール・トゥ・ウィンで有終の美。佐藤万璃音17位
FIA F2最終戦アブダビのレース3が行なわれ、オスカー・ピアストリ（プレマ）が優勝した。
FIA F2最終戦アブダビのレース3が行なわれ、オスカー・ピアストリ（プレマ）が優勝した。
ポールポジションは新王者に輝いたピアストリ。2番手には、新鋭ジャック・ドゥーハン（MPモータースポーツ）が並んだ。佐藤万璃音（トライデント）は14番手だ。
ピアストリは首位をキープしたが、周冠宇（ユニ-ヴィルトゥオーシ）と激しい2番手争いを展開していたドゥーハンが挙動を乱してクラッシュし、いきなりセーフティカー出動となった。
5周目にレース再開となると、その後は淡々とした展開。ピットストップ後もピアストリは危なげなく周回を重ねていった。
結局、ピアストリがトップチェッカー。レース1でチャンピオン獲得を決めた新王者が、有終の美を飾った。2位は、来季アルファロメオからF1挑戦が決まっている周が獲得した。
3位には、終盤にスーパーソフトタイヤを履く戦略でポジションを上げたフェリペ・ドルゴビッチ（ユニ-ヴィルトゥオーシ）が入った。
佐藤は17位でフィニッシュ。最終的に、開幕ラウンドのバーレーンのレース2で8位に入って獲得した1ポイントが、シーズン唯一の入賞となった。
|順位
|ドライバー
|チーム
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|Mph
|1
|オスカー ピアストリ
|プレマ
|33
|-
|2
|チョウ グアンユー
|ユニ-ヴィルトゥオーシ
|33
|3.200
|3.200
|3.200
|3
|フェリペ ドルゴビッチ
|ユニ-ヴィルトゥオーシ
|33
|8.200
|8.200
|5.000
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