F2アブダビ：新王者ピアストリがポール・トゥ・ウィンで有終の美。佐藤万璃音17位

FIA F2最終戦アブダビのレース3が行なわれ、オスカー・ピアストリ（プレマ）が優勝した。

ポールポジションは新王者に輝いたピアストリ。2番手には、新鋭ジャック・ドゥーハン（MPモータースポーツ）が並んだ。佐藤万璃音（トライデント）は14番手だ。

ピアストリは首位をキープしたが、周冠宇（ユニ-ヴィルトゥオーシ）と激しい2番手争いを展開していたドゥーハンが挙動を乱してクラッシュし、いきなりセーフティカー出動となった。

5周目にレース再開となると、その後は淡々とした展開。ピットストップ後もピアストリは危なげなく周回を重ねていった。

結局、ピアストリがトップチェッカー。レース1でチャンピオン獲得を決めた新王者が、有終の美を飾った。2位は、来季アルファロメオからF1挑戦が決まっている周が獲得した。

3位には、終盤にスーパーソフトタイヤを履く戦略でポジションを上げたフェリペ・ドルゴビッチ（ユニ-ヴィルトゥオーシ）が入った。

佐藤は17位でフィニッシュ。最終的に、開幕ラウンドのバーレーンのレース2で8位に入って獲得した1ポイントが、シーズン唯一の入賞となった。