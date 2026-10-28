FIA F3
加藤大翔がFIA F3の2026年最終テストで最速「確実に良くなってます！」
FIA F3のバルセロナテスト最終日、ARTの加藤大翔がトップタイムをマークした。
編集: 2026/10/28 3:35
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Taito Kato, ART Grand Ptrix
写真：: Honda Racing
FIA F3のポストシーズンテストがスペインのバルセロナ-カタルニア・サーキットで行なわれ、ARTグランプリの加藤大翔がトップタイムをマークした。これでFIA F3の2026年シーズンの全ての日程が終了。加藤としては絶好の締めくくりとなった。
加藤は午前中のセッション折り返し直前に1分27秒902を記録した。午後のトップタイムはトライデントのマシンを走らせたニッコロ・マッカニャーニが記録した1分29秒994と、加藤の午前中のベストタイムよりも2秒ほど遅いものだった。
その結果最終日の最速は加藤、2番手はアーネスト・リベラ（カンポス）となった。
この他日本勢は、中村仁（プレマ）が1分28秒344で12番手、りー海夏澄（ハイテック）が1分28秒766で23番手、来季FIA F3にデビューすることが決まっている中村紀庵ベルタ（トライデント）が1分28秒838で26番手となった。
最終日にトップタイムを記録した加藤は自身のSNSに、次のようにコメントした。
「今年最後のF3テスト」
「テストでもトップタイムは嬉しい！」
「確実に良くなってます」
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