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予選レポート
FIA F3 Hungaroring

タポネンがポール獲得。日本人ドライバーは中村仁の9番手が最上位｜FIA F3ハンガロリンク予選

FIA F3の第7ラウンド、ハンガロリンク戦の予選は、トゥッカ・タポネン（MPモータースポーツ）が最速タイムをマークした。

編集:
Tuukka Taponen, MP Motorsport

　FIA F3の第7戦、ハンガロリンク戦の予選が行なわれトゥッカ・タポネン（MPモータースポーツ）が最速となった。

　30分の予選最初の10分を終えた段階で、首位につけたのはテオフィル・ナエル（カンポス）。中村仁（ハイテック）も僅差の3番手につづいた。

　しかし各車が続々と2度目のアタックに向かうと、ランキング2番手のフレディ・スレイター（トライデント）を皮切りに3台がナエルのタイムを上回った。

　各車が再びピットに戻り、ラストアタックに向けてタイヤを交換。残り8分頃からスレイターを先頭にコースインしていった。

　トップ5が中々タイムを更新できない中で、14番手からマッテオ・コルナギ（MPモータースポーツ）が2番手にジャンプアップ。ポールはスレイターで決まりかと思われたが、ラストアタックでタポネンが1分33秒411をマーク。スレイターを0.040秒上回り、ポールポジションを獲得した。

　ポイントリーダーのウーゴ・ウゴチュク（カンポス）は予選6番手。1ポイント差でそれを追うスレイターはポール獲得の2ポイントで金曜日に逆転、とはならなかったものの、ポイントリーダー浮上に向けて良い位置につけた。

　日本人ドライバーとしては、中村の9番手が最上位。りー海夏澄（ARTグランプリ）が12番手となった。土曜日のスプリントレースは予選上位12台がリバースグリッドとなるため、りーがポールポジションにつくことになる。

　トラックリミット違反があった加藤大翔（ARTグランプリ）は18番手。山越陽悠（VAR）はトップから1.1秒遅れの30番手に終わった。

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予選

全スタッツ
 
順位 ドライバー # Laps タイム 前車との差 平均速度
1
Tuukka Taponen MPモータースポーツ
 8 12

1'33.411

   168.840
2
Freddie Slater トライデント
 5 12

+0.040

1'33.451

 0.040 168.768
3
Mattia Colnaghi MPモータースポーツ
 7 12

+0.064

1'33.475

 0.024 168.725
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