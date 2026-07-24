タポネンがポール獲得。日本人ドライバーは中村仁の9番手が最上位｜FIA F3ハンガロリンク予選

FIA F3の第7戦、ハンガロリンク戦の予選が行なわれトゥッカ・タポネン（MPモータースポーツ）が最速となった。

30分の予選最初の10分を終えた段階で、首位につけたのはテオフィル・ナエル（カンポス）。中村仁（ハイテック）も僅差の3番手につづいた。

しかし各車が続々と2度目のアタックに向かうと、ランキング2番手のフレディ・スレイター（トライデント）を皮切りに3台がナエルのタイムを上回った。

各車が再びピットに戻り、ラストアタックに向けてタイヤを交換。残り8分頃からスレイターを先頭にコースインしていった。

トップ5が中々タイムを更新できない中で、14番手からマッテオ・コルナギ（MPモータースポーツ）が2番手にジャンプアップ。ポールはスレイターで決まりかと思われたが、ラストアタックでタポネンが1分33秒411をマーク。スレイターを0.040秒上回り、ポールポジションを獲得した。

ポイントリーダーのウーゴ・ウゴチュク（カンポス）は予選6番手。1ポイント差でそれを追うスレイターはポール獲得の2ポイントで金曜日に逆転、とはならなかったものの、ポイントリーダー浮上に向けて良い位置につけた。

日本人ドライバーとしては、中村の9番手が最上位。りー海夏澄（ARTグランプリ）が12番手となった。土曜日のスプリントレースは予選上位12台がリバースグリッドとなるため、りーがポールポジションにつくことになる。

トラックリミット違反があった加藤大翔（ARTグランプリ）は18番手。山越陽悠（VAR）はトップから1.1秒遅れの30番手に終わった。