タポネンがポール獲得。日本人ドライバーは中村仁の9番手が最上位｜FIA F3ハンガロリンク予選
FIA F3の第7ラウンド、ハンガロリンク戦の予選は、トゥッカ・タポネン（MPモータースポーツ）が最速タイムをマークした。
FIA F3の第7戦、ハンガロリンク戦の予選が行なわれトゥッカ・タポネン（MPモータースポーツ）が最速となった。
30分の予選最初の10分を終えた段階で、首位につけたのはテオフィル・ナエル（カンポス）。中村仁（ハイテック）も僅差の3番手につづいた。
しかし各車が続々と2度目のアタックに向かうと、ランキング2番手のフレディ・スレイター（トライデント）を皮切りに3台がナエルのタイムを上回った。
各車が再びピットに戻り、ラストアタックに向けてタイヤを交換。残り8分頃からスレイターを先頭にコースインしていった。
トップ5が中々タイムを更新できない中で、14番手からマッテオ・コルナギ（MPモータースポーツ）が2番手にジャンプアップ。ポールはスレイターで決まりかと思われたが、ラストアタックでタポネンが1分33秒411をマーク。スレイターを0.040秒上回り、ポールポジションを獲得した。
ポイントリーダーのウーゴ・ウゴチュク（カンポス）は予選6番手。1ポイント差でそれを追うスレイターはポール獲得の2ポイントで金曜日に逆転、とはならなかったものの、ポイントリーダー浮上に向けて良い位置につけた。
日本人ドライバーとしては、中村の9番手が最上位。りー海夏澄（ARTグランプリ）が12番手となった。土曜日のスプリントレースは予選上位12台がリバースグリッドとなるため、りーがポールポジションにつくことになる。
トラックリミット違反があった加藤大翔（ARTグランプリ）は18番手。山越陽悠（VAR）はトップから1.1秒遅れの30番手に終わった。
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予選
|順位
|ドライバー
|#
|Laps
|タイム
|前車との差
|平均速度
|1
|
Tuukka Taponen MPモータースポーツ
|8
|12
|
1'33.411
|168.840
|2
|
Freddie Slater トライデント
|5
|12
|
+0.040
1'33.451
|0.040
|168.768
|3
|
Mattia Colnaghi MPモータースポーツ
|7
|12
|
+0.064
1'33.475
|0.024
|168.725
|フルリザルトを見る
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