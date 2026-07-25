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レースレポート
FIA F3 Hungaroring

りー海夏澄、F3初表彰台の2位。ナエルに追い抜き許し、惜しくも初優勝逃す｜F3ハンガロリンクスプリント

FIA F3の第7ラウンド、ハンガロリンク戦のスプリントレースは、テオフィル・ナエル（カンポス）が優勝した。

公開日時:
Theophile Nael, Campos Racing

Theophile Nael, Campos Racing

写真：: FIA F3

　FIA F3の第7戦、ハンガロリンク戦のスプリントレースが行なわれ、テオフィル・ナエル（カンポス）がトップチェッカーを果たした。

　予選ではトゥッカ・タポネン（MPモータースポーツ）が最速。スプリントレースでは上位12台がリバースグリッドとなるため、予選12番手だったりー海夏澄（ARTグランプリ）がポールポジションについた。中村仁（ハイテック）も4番手からのスタートだ。

　19周のレースがスタートすると、3番手のジェラルド・シエ（DAMS）が良い蹴り出しを見せりーの前に出たが、ターン1でラインが膨らみ、りーが首位を奪還。するとその後、多重クラッシュが発生しセーフティカーが出動した。

　シエがランオフエリアからコースに復帰し、中村の前を塞ぐような形となったことで、中村の行き場がなくなりシエに追突。アウト側にいた2番手スタートのマシエイ・グワディシュ（ARTグランプリ）が巻き込まれてしまった形だ。これで中村とグワディシュはリタイア。シエも緊急ピットインを余儀なくされた。

　レースは4周目にリスタート。りーは上手く加速し首位をキープし、2番手テオフィル・ナエル（カンポス）、3番手にエルネスト・リベラ（カンポス）と続いた。

　りーはナエルからプレッシャーをかけられながらも首位を守っていたが、9周目のターン1でインに飛び込まれ、2番手に後退した。

　りーはナエルのDRS圏内から離されずに追走するが、後方からはリベラも接近。3台が1パックで周回を重ね、さらに4番手のマッテオ・コルナギ（MPモータースポーツ）も集団に加わった。

　ポイントリーダーのウーゴ・ウゴチュク（カンポス）は7番グリッドから5番手まで浮上したが、バトルの中でコース外走行によるアドバンテージを得たとして、5秒のタイム加算ペナルティを科された。

　4台の先頭集団は1秒ほどの間隔に広がり、17周目にはリベラがりーに猛攻を仕掛けたことで、ナエルのリードは2秒ほどまで広がった。

　ナエルは2番手争いを尻目に2.7秒差のトップチェッカー。上位陣がオープニングラップのクラッシュで3台いなくなったこともあって、抜きにくいハンガロリンクで6番グリッドから今季2勝目を飾った。

　りーはリベラからの猛攻を凌ぎきり、2位でフィニッシュ。初優勝はならなかったが、F3での初表彰台獲得となった。3位はリベラだった。

　ウゴチュクはタイヤが厳しくなったか、ズルズルとポジションを落とすとチェッカー後にペナルティを消化したことで17位フィニッシュとなった。

　ランキング2番手のスレイターが10位入賞となったことで、ウゴチュクと同点に並ぶこととなった。

　りー以外の日本人ドライバーは入賞ならず。加藤大翔（ARTグランプリ）は14位、山越陽悠（VAR）は26位でフィニッシュとなった。

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