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レースレポート
FIA F3 Barcelona

SC2度のレースをウォートンが制す。山越陽悠は7位で初ポイント獲得｜F3バルセロナ

FIA F3バルセロナ戦のスプリントは、ジェームズ・ウォートン（プレマ）が制した。

公開日時:
James Wharton, Prema Racing

James Wharton, Prema Racing

写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

　FIA F3の第3ラウンド、バルセロナ戦のスプリントが行なわれ、ジェームズ・ウォートン（プレマ）が今季初優勝を果たした。

　スプリントは予選上位12台のリバースグリッド。ポールシッターは予選で12番手だったジェラルド・シエ（DAMS）。ウォートンが2番グリッドだ。

　予選で5番手だった加藤大翔（ARTグランプリ）は8番グリッド、同3番手だった山越陽悠（VAR）は10番グリッドからのスタートとなった。りー海夏澄（ARTグランプリ）が15番グリッド、中村仁（ハイテック）は30番グリッドだ。

　各車がフォーメーションラップに走り出す中、8番グリッドの加藤が動けず。マシンはピットレーンに押し戻されたが、なんとかマシンを再始動することができ、加藤はピットレーンスタートでレースに合流した。

　21周のレースがスタートすると、ウォートンがポールシッターのシエに襲いかかったが、ターン1＆2の攻防で何とかシエが首位をキープ。加速が遅れたウォートンに3番グリッドのフレディ・スレイター（トライデント）が並びかけ、2番手を奪った。

　3周目になると、ウォートンがDRSを使ってスレイターをオーバーテイク。5周目にはシエをターン1で捉え、首位に躍り出た。シエは7周目にスレイターにも抜かれ3番手に落ちた。

　トラブルによりストップした車両回収のためにセーフティカーが出動し、11周目にリスタートが切られた。うまく加速を合わせたスレイターの攻撃を抑えたウォートンはファステストペースでリードを広げにかかった。

　すると、7番手を走っていたポイントリーダーのウーゴ・ウゴチュク（カンポス）がターン3でスピン。グラベルでマシンを止め、2度目のセーフティカー出動となった。

　17周目のリスタートでも首位を守ったウォートンはそのまま逃げ切りトップチェッカー。スレイターは終盤、3位シエからプレッシャーをかけられたが、何とか抑えきっての2位となった。

　山越は7位フィニッシュ。前戦モナコでのスプリント優勝が幻となったが、このレースで初入賞を果たした。

　他の日本勢は、りーが14位。最後方からのレースで追い上げた加藤が15位。終盤はこのりーと加藤が、激しいポジション争いを繰り広げた。中村は18位だった。

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