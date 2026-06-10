夜のTOKYO E-Prixを盛り上げるアーティストが『銀座たけ内』と『ONE OR EIGHT』に決定！　フォーミュラE会場も“アタックモード”に

7月25日（土）、7月26日（日）に開催されるフォーミュラE東京E-Prix。東京で3回目の開催となる2026年大会は初のナイトレースとして注目を集めているが、この度イベントを盛り上げるライブ出演アーティストが発表された。

まず1組目は、人気ヒップホップグループRIP SLYMEのDJ FUMIYAとSUによるDJユニット『銀座たけ内』。“音楽割烹料理人集団”と称する同ユニットは2022年に結成され、DJプレイを通して彩りを加える『大根のつまDJ』をコンセプトにしている。また彼らは先日開催されたスーパー耐久の富士24時間レースにも出演しており、“夜のサーキット”を熱狂させてきた実績は十分だ。

以下は“総料理長”DJ FUMIYA、“副料理長”SUのコメントだ。

DJ FUMIYA

「モーターレースにどON中の僕にとって、フォーミュラEの会場でDJさせて頂くなんてとても光栄です。会場にいる皆様の熱気がさらにアタックモードに突入するぐらい、そんな音楽が提供できたら最高です」

SU

「こんな素晴らしいレースイベントの中で【銀座たけ内】としてDJ出来るとは思っておりませんでした。フォーミュラEの楽しみ方の1つとしてご提案させて頂きます。当日はレースと音楽を一緒にガッツリと楽しみましょう！」

ONE OR EIGHT 写真: FIA Formula E

そしてもう1組は、8人組ボーイズグループの『ONE OR EIGHT』だ。日本語の“一か八か”を由来に、avexが送り出した同グループは2024年に結成されると、日本にとどまらず海外でも存在感を発揮している。特に映画『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』の主題歌として世界的に有名なTERIYAKI BOYZの楽曲をサンプリングした『TOKYO DRIFT』は、TikTokでの総再生数が3億回を突破するなど大きな反響を得ている。

発表に際し、メンバーのMIZUKIは次のようにコメントした。

MIZUKI

「この度、2026 TDK Tokyo E-Prixに出演させていただけることを、大変光栄に思っております。東京初開催となるナイトレースという特別な舞台で、世界最高峰のEVレースと共にパフォーマンスさせていただけることを、今からとても楽しみにしています。僕自身、実際に生でレースを観戦できる機会はなかなかないので、会場全体の熱気やスピード感、エネルギーを体感できることにもワクワクしています」

「そして僕たちONE OR EIGHTは、これまで常に“挑戦”を大切にしながら活動してきました。今回も東京から世界へ向けて、自分たちらしいエネルギーと音楽を届けられるよう、全力でパフォーマンスしたいと思っています。会場でしか味わえない特別な空間と最高の瞬間を、ぜひ皆さんと一緒に楽しめたら嬉しいです。有明でお会いできることを、心より楽しみにしています！」