フェルスタッペン、F1が嫌ならおいで！　フォーミュラEのドッズCEOが新F1マシン批判に理解、”招待状”を送る

フォーミュラEのジェフ・ドッズCEOは、レッドブルのF1ドライバーであるマックス・フェルスタッペンが2026年のF1マシンを”ステロイド入りのフォーミュラE”と酷評したことを受けて、今週末のジェッダE-Prixにフェルスタッペンを招待した。

フェルスタッペンはバーレーンでのF1テスト2日目に、新世代のF1マシンに対する懸念を表明し、特にエネルギーマネジメントへの依存度が高まっていることを批判して騒動を巻き起こした。

「ドライバーとしてすべきことの多くが、エネルギー面で非常に大きな影響を持っている」

そうフェルスタッペンは説明した。

「僕にとって、それはF1じゃない。これなら、フォーミュラEを運転する方が良いのではないだろうか？ だってフォーミュラEはエネルギー、効率、そしてマネジメントがすべてだから」

これらの発言は、ドライバーがエネルギーの使用を慎重に管理し、リフト＆コーストなどを使ってバッテリーを充電しなければならないフォーミュラEを蔑視するものだと一部の人々から解釈された。

一方でドッズCEOは、フェルスタッペンの考えを理解していると述べ、フェルスタッペンを「生々しく伝統的なモータースポーツ」を好む人物だと評した。

ドッズはバーレーンからわずか1500kmのジェッダで開催される第4戦と第5戦でフォーミュラEを直接体験できるかもしれないと、フェルスタッペンに冗談めいたテキストメッセージを送ったことを明らかにした。

「昨日マックスにメッセージを送ったのは、要するに『君はバーレーンにいるけど、私はジェッダにいる。もし君が代わりにここに来たいなら、僕が迎えに行くよ』ってことだった。だから、彼にメッセージを送ったのはちょっといたずらだったんだ」

「彼のコメントには全く驚いていない。多くのフォーミュラEドライバーとチーム代表が私に連絡してきて、これは我々にとって素晴らしいチャンスだと言ってくれた」

「多くの人が、彼がフォーミュラEに言及してくれたのは素晴らしいことだと言っている。認知度向上に繋がるからだ。我々がどんなチームなのか、そしてどこへ向かっているのかを人々に示す良い機会だと思う」

「接近戦、肘を突き出すようなレース、そしておそらくレース中に150回のオーバーテイクがここで見られるだろう。だから彼のコメントを見て、もっと多くの人が『フォーミュラEに行ってみよう』と思ってくれれば、私にとっては素晴らしいことだ」

Porsche Gen 4 Photo by: Porsche

フォーミュラEは2026/27シーズンから新たな技術規則を導入する。Gen4マシンは800馬力を発揮し、全輪駆動システムを搭載する。Gen4マシンが今年後半にデビューした時点で、F1とフォーミュラEのパフォーマンス差は「非常に小さくなる」と予想している。

ドッズCEOは、Gen4マシンのスピードと優れた加速をフェルスタッペンが喜ぶだろうと信じている。

「もしマックスがGen4マシンに乗ったら、きっと気に入ると思うよ」とドッズCEOは語った。

「600kWのパワー、常時全輪駆動。現行マシンより70%もパワーアップし、ラップタイムは新時代のF1マシンと大差ない。瞬時にトルクが湧き出るので、アクセルを踏み込めば1.8秒で時速100kmに到達する。今のF1マシンよりもはるかに速く、GT3マシンよりもはるかに速い。実際、彼は気に入ると思うよ」

「これからも彼をからかって、来て（フォーミュラEを）試してみてと誘い続けるつもりだ」

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

ドッズCEOは、フェルスタッペンのフラストレーションは、内燃エンジンを維持しながらモーターの貢献を大幅に増やすという2026年F1規則の基本的な考え方に起因していると考えている。

「彼の発言は私にとって驚きではない。今はマックスの言葉を言い換えているだけだ。彼は同意しないかもしれないが、要約すると、彼が本当に言いたいのは、マシンに乗った時に自分が危険にさらされていると感じているということだ」

「彼は、もうアクセル全開で、荒々しく、全開で走るレースではないと感じているんだ。マシンの技術に妥協したせいで、レーススタイルが変わってしまったように感じていて、それをあまり楽しんでいないんだ。今のところは。もしかしたら、いつか好きになるかもしれないけどね。いずれ分かるだろう」

「F1では常に何かを温存する必要があった。タイヤや燃料など、他のものも温存する必要がある。レースには常に戦略というものが存在するが、今回の戦略はそれとは異なるものだ」

「しかし、（2026年には）2つの技術を統合し、それをうまく機能させようとしていると言えるだろう」

「もちろん、世界は電気に向かっているため、新しい電気技術は必要だ。しかし同時に、彼らは内燃機関を維持し、そのサウンドや伝統、歴史、そして運転スタイルの本質を維持したいと考えている」

「フォーミュラEではこれまで電気しかなかったので、レース形式と運転スタイルを1つの技術を中心に最適化してきたが、マックスは今のF1マシンではそれがかなり難しいと感じていると思う。なぜなら、そのマシンは2つの技術の妥協だからだ」

「これは彼らにとっても非常に難しいことだと思う。なぜなら、ある意味メーカーからのプレッシャーは、世界が電気自動車へと向かっているから電気自動車にならなければならないということであり、F1プログラムを通じて技術開発に取り組んでいるからだ」

「しかし同時に、彼らはファン層、歴史、運転スタイル、音、そしてそれに付随するすべてを維持したいと考えている。つまり、そのバランスを見つけるのは非常に難しいのだ」