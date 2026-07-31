2年ぶり！　日産/NISMOファンへの感謝を伝える『NISMO Festival at Fuji Speedway 2026』開催決定

日産自動車株式会社と日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社（NMC）は、12月6日（日）に富士スピードウェイにて、「NISMO Festival at Fuji Speedway 2026」を開催すると発表した。

1997年に初開催されたNISMO Festival。2020年と21年はコロナ禍の影響により開催を見送ったものの、2022年に復活し、2024年までの間に合計25回を開催してきた。2025年は「例年通りの開催が難しい」という判断の下中止されたが、2026年は無事に開催されることになった。

このイベントは、日産／NISMOのファンが一堂に会し、日産のモータースポーツの歴史、現在のレース活動、そして未来への挑戦に触れるとともに、日産／NISMOがファンへの感謝を伝えるイベントとなっている。

日産の長いモータースポーツの歴史の中で培われてきた挑戦の精神や技術、情熱を、レーシングカーやロードカー、電動化技術を、歴代のレーシングカーおよび最新のマシンの展示や迫力ある走行で伝えるなど、毎年魅力的なコンテンツ、企画が用意されている。

NISMO Festival公式サイト、およびチケット販売の詳細は2026年秋頃公開される予定となっている。

開催に先立ち、NMC社長兼CEOの真田裕は次のようにコメントを寄せている。

「NISMO Festivalは、ファンの皆さまと直接つながり、日頃から日産およびNISMOへ寄せていただいている情熱とご支援への感謝をお伝えできる、私たちにとって大切なイベントです。今年は富士スピードウェイで再びファンの皆さまをお迎えできることを大変嬉しく思います」

「日産のモータースポーツの歴史、現在のレース活動、そして未来への挑戦を通じて、あらゆる世代のファンの皆さまにNISMOの魅力を感じていただき、ブランドを支える人々と触れ合い、情熱を分かち合っていただきたいと考えています。皆さまと特別な一日を共有できることを心より楽しみにしています」

＜イベント概要＞

イベント名：NISMO Festival at Fuji Speedway 2026

日程：2026年12月6日（日）

時間：8:00～16:00（予定）

場所：富士スピードウェイ（静岡県駿東郡小山町）

主催：日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社

後援：日産自動車株式会社

主なコンテンツ（予定）：レーシングカー走行／展示、トークショー、サーキットサファリ、最新日産車展示、キッズ向けコンテンツ、出展各社PR／物販ブース