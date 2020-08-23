佐藤琢磨が第104回インディ500を優勝。同レース通算2勝目を挙げた。
第104回インディ500がインディアナポリス・モータースピードウェイで行なわれ、佐藤琢磨（レイホール・レターマン・ラニガン）が優勝。インディ500通算2勝目を挙げた。
佐藤は終始先頭集団でレースを展開。最後はスコット・ディクソン（チップ・ガナッシ）とのバトルを制し、トップチェッカーを受けた。
佐藤琢磨がこのインディ500を制するのは、2017年以来2度目のことである。
Read Also:
|順位
|ドライバー
|チーム
|周回数
|差
|1
|佐藤 琢磨
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|200
|2
|スコット ディクソン
|Chip Ganassi Racing
|200
|0.057
|3
|グラハム レイホール
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|200
|0.095
|4
|サンティノ フェルッチ
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|200
|0.392
|5
|ジョセフ ニューガーデン
|Team Penske
|200
|1.661
|フルリザルトを見る
コメントを読み込む
Trending 今日
【速報】佐藤琢磨、インディ500通算2勝目！ ディクソンとの激戦制す
シェア
コメント
Trending
スライドショー