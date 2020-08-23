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IndyCar / インディ500 / レースレポート

【速報】佐藤琢磨、インディ500通算2勝目！　ディクソンとの激戦制す

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【速報】佐藤琢磨、インディ500通算2勝目！　ディクソンとの激戦制す

佐藤琢磨が第104回インディ500を優勝。同レース通算2勝目を挙げた。

　第104回インディ500がインディアナポリス・モータースピードウェイで行なわれ、佐藤琢磨（レイホール・レターマン・ラニガン）が優勝。インディ500通算2勝目を挙げた。

　佐藤は終始先頭集団でレースを展開。最後はスコット・ディクソン（チップ・ガナッシ）とのバトルを制し、トップチェッカーを受けた。

　佐藤琢磨がこのインディ500を制するのは、2017年以来2度目のことである。

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順位 ドライバー チーム 周回数
1 Japan 佐藤 琢磨 United States Rahal Letterman Lanigan Racing 200  
2 New Zealand スコット ディクソン United States Chip Ganassi Racing 200 0.057
3 United States グラハム レイホール United States Rahal Letterman Lanigan Racing 200 0.095
4 United States サンティノ フェルッチ Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 200 0.392
5 United States ジョセフ ニューガーデン United States Team Penske 200 1.661
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