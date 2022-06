ポルシェ、GTE Proでのル・マン参戦は今年が最後「決着をつけようじゃないか！」

Listen to this article

ポルシェは、2023年からLMDh車両を導入し、耐久レースのトップクラスに戻ってくる。だがプログラムの焦点を切り替えるため、LM-GTE Proクラスの911 RSR-19がル・マン24時間レースに参戦するのは今年が最後になると明言した。

現行型の911 RSR-19は特にル・マンで、ライバルであるフェラーリやコルベット、アストンマーチンに対して競争力に苦しんできた。

2020年のル・マンでは、ジャンマリア・ブルーニが駆った91号車がポールポジションを獲得したものの、技術的な問題が続発。クラス4位と5位に終わった。

昨年はクラス3位、4位と順位を上げたが、フェラーリやコルベットを脅かすほどのペースは持ち合わせていなかった。

ポルシェは今季のル・マンに、91号車(ブルーニ/リヒャルト・リーツ/フレデリック・マコヴィッキィ)と92号車(ケビン・エストレ/マイケル・クリステンセン/ローレンス・バンスール)の2台体制で臨む。

ポルシェのモータースポーツ責任者であるトーマス・ローデンバッハは、最高の形でGTEプログラムを終了するために必要なモノは全て揃っていると語る。

「我々はWECランキングリーダーとして、十分な準備と大きな決意を持ってル・マン24時間に挑む」

「ワークスチームが2台の911 RSRで伝統あるクラシックレースに挑むのは、今回が最後だ」

「我々にはまだ、そこで決着をつけなければならないことがある。2019年(8月)にデビューして以来、我々のクルマはWECカレンダーのほぼすべてのレーストラックで勝利している。しかしル・マンでのGTE Proクラスの勝利だけが、我々の成功のリストに欠けているのだ」

「この状況を変えたい。我々のRSR、6人のワークスドライバー、そしてチームには、その能力があることは間違いない」

