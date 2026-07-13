アレックス・マルケス、悔しい転倒リタイアは「自信過剰が要因だった…かも」2位表彰台のチャンス失う
アレックス・マルケスはMotoGPドイツGPで2番手走行中に転倒しリタイアに終わったが、その理由は「自信がありすぎた」からかもしれないと振り返った。
Alex Marquez, Gresini Racing
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
グレシーニのアレックス・マルケスは、MotoGPドイツGP決勝の転倒について自身の「自信過剰」が一因だったと語っている。
2番グリッドからスタートしたアレックス・マルケス、レース序盤は先頭を走る兄マルク・マルケス（ドゥカティ）の真後ろでプレッシャーをかけ続けた。ただ、差を詰めてオーバーテイクを仕掛けるまでには至らなかった。
そして9周目、アレックス・マルケスはターン13でフロントを滑らせて転倒してしまい、レースをリタイアで終えた。
クラッシュについて問われると、アレックス・マルケスは2つのコーナーについて言及しながら、次のように説明した。
「分からない。本当に小さなミスだった。今日のターン4はかなり速くて、その2ヵ所では少し自信を持ちすぎていたのかもしれない。それで小さなミスをしてしまった」
「今日はグリップレベルも少し低くて、すべてがより難しかった。それだけだよ。風の影響があったかどうかは分からないけど、基本的には自分のミスだった」
「転倒については本当に悔しいし、とても落ち込んでいる。でも週末全体を振り返れば、本当に満足している」
「ケガから復帰して、今はスピードもある。でも、そのスピードとパフォーマンスを受け入れられるだけのレースのリズムがまだ必要なんだ。100％の状態に戻るには、もう少し時間が必要だ」
アレックス・マルケスはカタルニアGPで鎖骨と第7頚椎を骨折し、3戦を欠場。ドイツGPは復帰後2回目のフルレースウイークとなった。
本人によると、身体がまだ万全ではなく、マシンの上で身体が硬くなってしまうことも今回の転倒につながったという。
「そういうコーナーでは、身体でバイクをうまく曲げる手助けができていない。身体が硬くなっていて、フロントに荷重をかけすぎてしまう」
「それも転倒の要因だったと思う」
MotoGPはドイツGPを終えてサマーブレイクに入る。シーズンが再開される8月9日決勝のイギリスGPまでは約1ヵ月の休みがあるが、この期間で完全復活できるのか？ という問いにアレックス・マルケスはこう答えた。
「もちろん、それが目標だ」
「少しずつ100％に近づいている。シルバーストンでは100％の状態になっていたい。もし間に合わなくても、その後には必ず100％に戻れるはずだ」
ドイツGPでは無敵と言っていい強さを誇るマルク・マルケスに対し、アレックス・マルケスは最も迫ったライバルだった。
予選ではポールポジションの兄に対し0.061秒差に迫り、スプリントでも0.368秒差の2位。決勝も当然期待されていた。結果的にはリタイアで終えたわけだが、アレックス・マルケスは決勝での勝機があったかどうかについて問われると、次のように答えた。
「昨日とほぼ同じ状況だったと思う。兄は最初は余裕を持って走っていて、その後少しずつペースを上げていった」
「僕はフロントタイヤをオーバーヒートさせないよう、少し間隔を空けながら走っていた。でも、その走り方は僕にとって本当に良かった。リヤタイヤを温存しながら待つつもりだったんだ」
「でも、他の区間で失っていたタイムを取り返そうとして、その2ヵ所でフロントを使いすぎてしまったのかもしれない」
「本当に小さなミスだった。でも、その代償はとても大きかった」
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