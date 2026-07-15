カル・クラッチロー、母国戦イギリスGPに参戦へ。ザルコ代役はこれで6戦目

LCRホンダは夏休み明け最初のレースであるMotoGPイギリスGPにおいて、ヨハン・ザルコの代役にカル・クラッチローを継続起用する。

5月のカタルニアGPでクラッシュし負傷したヨハン・ザルコの代役として白羽の矢が立ったクラッチロー。古巣ということもありMotoGPへの復帰を決断した彼はこれまで代役で5戦に出場してきた。

MotoGPはドイツGPを終えて夏休みに入ったが、休み明けの最初のレースであるイギリスGPでも、クラッチローは代役を継続することが決まった。クラッチローにとっては久しぶりの母国グランプリとなる。なおこれでクラッチローは今季6戦目となり、レギュラーライダーであるザルコの今季出走数と並ぶこととなる。

Désormais domicilié à Dubaï, Cal Crutchlow a fait venir sa famille pour l'accompagner sur les circuits. Photo de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

なおクラッチローは、今後夏休みの3週間の予定を変更するつもりはなく、主にサイクリングを続ける予定だという。

「バイクには乗りたくないね。それだけは保証できるよ」と、ドイツGPで転倒リタイアに終わったあと、冗談交じりに語った。

「現役時代もずっとそうだったからね！」

イタリアGPで実戦復帰する前、クラッチローがホンダ機に乗ったのはミサノでの1日間のテストのみだった。2023年末にヤマハのテストライダーを務めて以来、手首の負傷によってその役職を退くまで、長期間レース用バイクから遠ざかっていた。

昨年10月に40歳を迎えたクラッチローだが、フィジカルは維持しており、昨年は2万7500kmを自転車で走破したという。

復帰後はまだポイント獲得には至っていないものの、ハンガリーGPとオランダGPでは16位と、ポイントまであと一歩に迫っていた。