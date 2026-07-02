グレシーニ、MotoGP王者ジョアン・ミルと若手のダニエル・オルガドと契約。ラインアップ一新で2027新時代へ
グレシーニ・レーシングは2027年シーズンのMotoGPライダーとして、ジョアン・ミル、および現Moto2のダニエル・オルガドを起用する。
Joan Mir, Honda HRC
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
7月2日、MotoGPに参戦するグレシーニ・レーシングが2027年シーズンのライダーラインアップを発表。新たにジョアン・ミルとダニエル・オルガドが起用されることが明らかとなった。
ドゥカティ陣営のサテライトチームとしてMotoGPクラスに参戦しているグレシーニ。現在はアレックス・マルケスとフェルミン・アルデゲルを起用しているが、MotoGPが新レギュレーションとなる2027年はラインアップを一新する。
来季起用されるライダーは現ホンダのジョアン・ミルと、Moto2クラスの若手ダニエル・オルガドだ。ふたりの契約期間は2年となっている。
Daniel Holgado, CFMOTO Aspar Team
Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
2020年MotoGP王者のミルは、スズキ撤退後に移籍したホンダでは、チームが立て直しの真っ最中ということもあり厳しいレースが続いてきた。それでも表彰台を獲得するなど結果を残してきたが、2027年以降の残留は厳しい状況だと本人が以前から認めていた。
そのミルが、ドゥカティ陣営のグレシーニに移籍することが決定。チームにとっては、2024年のマルク・マルケス以来となるMotoGPチャンピオン加入となる。またミルはファクトリー契約ではなく、グレシーニとの契約ライダーとなり、プライベート仕様のマシンでの参戦となる見込みだ。
一方でオルガドは2024年にMoto3でランキング2位となり、2025年にMoto2クラスへ昇格した現在21歳の若手。Moto2ルーキーイヤーには2勝を挙げてランキング6位となった。また2026年シーズン開幕直後はランキング首位に一時的に立つ活躍も見せ、有望株として注目されてきた。
グレシーニとしてはエンジンが850ccとなる2027年の新レギュレーション時代に向けて、経験豊富なライダーと若手有望株を組み合わせるという、以前も採用してきた手法を再び採用したと言える。
なお現所属のアレックス・マルケスは来季からKTMのファクトリーチームに、そしてアルデゲルはVR46への移籍がすでに内定済みと見られている。
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