MotoGP マレーシアGP

マシンが準備されてない！ ピットインして激怒ミラー、チームに謝罪「行き違いがあった。間抜けに見えただろう」

ジャック・ミラーはMotoGPマレーシアGPのスプリントで、ウエットコンディション用のマシンが準備されていなかったことに激怒していたが、後にチームに謝罪したと語った。

Richard Asher Rachit Thukral

公開日時: 2026/10/31 11:33

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Jack Miller, Pramac Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGPマレーシアGPのスプリントレースでは、ジャック・ミラー（プラマック）がウエット用マシンに乗り換えようとした際、準備が整っておらずチームに激怒していた。

マレーシアGPはレース開始直後の2周目から白旗が振られ、ウエットコンディション用のマシンへの乗り換えが許可された。ミラーはすぐに乗り換えの判断を下してピットインしたものの、このときはまだマシンの準備が整えられていなかった。

激怒する姿が国際中継でも捉えられていたミラー。リタイアに終わったスプリント後、「コミュニケーションの行き違いがあった」と状況を説明し、チームには謝罪したと語った。

「レース前にジャコモ（グイドッティ／クルーチーフ）と話をして、『マシンを準備しておいてくれ』と言ったんだ。僕の頭の中では、それはすぐにマシンを準備しておくという意味だった。でも彼の考えでは、4周か5周後ということだったんだと思う」

ミラーはそう語る。

「つまり、コミュニケーションの行き違いだった。残念だけど、今日は僕たちが間抜けに見えてしまったね」

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

またミラーは、ピットインを決断したのは自分自身だったと説明した。

「僕の責任だ。ターン7と8でバイザーに5、6滴の雨粒が当たって、その後ターン9、10でも同じだった。それで『次の周には雨が降る』と思ったんだ」

「マレーシアでは、たいていはターン9、10とターン7、8が最初に雨に降られる場所なんだ。雨はいつもあの方向からやって来るし、さっき言ったように、すでにターン7と8で5、6滴の雨粒を感じていた」

「それで、僕は早めに動いた。最悪なことに、僕たちは17番手か18番手を走っていて、ポイント獲得は難しい状況だったからね」

「それでピットに入ったけど、残念ながらマシンは準備できていなかった。タイヤウォーマーを外すだけだと思っていた。でも、ブレーキキャリパーのところでインパクトレンチが逆方向に回っているのを見て、タイヤ交換すら始まっていないと分かった」

「それで、もう終わりだと理解したよ」

激怒していたミラーだが、その後はすぐに冷静さを取り戻し、スタッフとの間のわだかまりを解消できたと語った。

「あの反応については謝罪した。でも、あの瞬間にピットへ戻ってきた時点では、まだレース中だったんだ。それに僕だって、正しい判断だと思わなければ、あんな決断はしなかった」

なお結果的には、もしバイクの準備ができていたとしても、乗り換えの判断は正しいものではなかった。雨は最終盤までは強まらず、序盤に乗り換えを選んだ他のライダーは下位に沈む結果に終わっているからだ。

ミラーはその結果を認めつつ、こう語った。

「あの時点では、タイミングなどを考えて、勝てるチャンスがあると思っていたんだ。でも、実際には雨が降り始めたのはチェッカーフラッグが振られた後だった」

「とはいえ、さっきも言ったように、僕たちは17番手か18番手だった。試してみる価値はあった」

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 マルケス、余力残しの走りでスプリント2位「この天候で先頭を走るつもりはなかった」

More from

Richard Asher





ヤマハ幹部、MotoGP新オーナーの改革に待った！「既存ファンを遠ざけないことも大事」



MotoGP



MotoGP



日本GP



11 日前



ヤマハ幹部、MotoGP新オーナーの改革に待った！「既存ファンを遠ざけないことも大事」





WSBK転向のモルビデリ……新天地での復活を期す「ドゥカティの信頼に感謝」ミシュランタイヤ経験が大きな武器に？



MotoGP



MotoGP



日本GP



12 日前



WSBK転向のモルビデリ……新天地での復活を期す「ドゥカティの信頼に感謝」ミシュランタイヤ経験が大きな武器に？





ケーシー・ストーナー、フィリップアイランドへのサヨナラに”待った”「カレンダー復帰に向け、戦っていく」



MotoGP



MotoGP



日本GP



16 日前



ケーシー・ストーナー、フィリップアイランドへのサヨナラに”待った”「カレンダー復帰に向け、戦っていく」

More from

ジャック ミラー





ジャック・ミラー、母国オーストラリアGP中止に「本当に腹が立つ」フィリップアイランドでの最後のMotoGPレース実現せず



MotoGP



MotoGP



オーストラリアGP



5 日前



ジャック・ミラー、母国オーストラリアGP中止に「本当に腹が立つ」フィリップアイランドでの最後のMotoGPレース実現せず





ジャック・ミラー、”ハーレー”級レースペースに「恥ずかしい。思い出したくもない1日」ホイールスピンでまともに走れず



MotoGP



MotoGP



オーストリアGP



1 ヵ月前



ジャック・ミラー、”ハーレー”級レースペースに「恥ずかしい。思い出したくもない1日」ホイールスピンでまともに走れず





MotoGP去るジャック・ミラー、WSBK移籍が正式発表。ヤマハと2028年までの2年契約



World Superbike



World Superbike 1 ヵ月前



MotoGP去るジャック・ミラー、WSBK移籍が正式発表。ヤマハと2028年までの2年契約

More from

プラマック・レーシング





ラズガットリオグル、負傷右肩の手術完了「できるだけ早く、またバイクに乗りたい」



MotoGP



MotoGP



マレーシアGP



3 日前



ラズガットリオグル、負傷右肩の手術完了「できるだけ早く、またバイクに乗りたい」





ラズガットリオグル、今季残り5戦全てを欠場へ。インドネシアGPで負傷の肩を手術



MotoGP



MotoGP



オーストラリアGP



10 日前



ラズガットリオグル、今季残り5戦全てを欠場へ。インドネシアGPで負傷の肩を手術





ヤマハ陣営プラマック、来季はミラーに代わり期待の若手ゲバラを起用「これほど才能のあるライダーを迎えられて楽しみだ」



MotoGP



MotoGP



アラゴンGP



2 ヵ月前



ヤマハ陣営プラマック、来季はミラーに代わり期待の若手ゲバラを起用「これほど才能のあるライダーを迎えられて楽しみだ」

最新ニュース





マシンが準備されてない！ ピットインして激怒ミラー、チームに謝罪「行き違いがあった。間抜けに見えただろう」



MotoGP



MGP MotoGP



マレーシアGP



1 分前



マシンが準備されてない！ ピットインして激怒ミラー、チームに謝罪「行き違いがあった。間抜けに見えただろう」





メルセデス、新パッケージのポテンシャルはまだ解放できず？ ラッセル「最適な領域からかなり外れている」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



23 分前



メルセデス、新パッケージのポテンシャルはまだ解放できず？ ラッセル「最適な領域からかなり外れている」





マルケス、余力残しの走りでスプリント2位「この天候で先頭を走るつもりはなかった」



MotoGP



MGP MotoGP



マレーシアGP



1 時間前



マルケス、余力残しの走りでスプリント2位「この天候で先頭を走るつもりはなかった」





ハース小松代表、“ベアマン高額年俸要求”という一部報道を一蹴「事実とまったくかけ離れている」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



1 時間前



ハース小松代表、“ベアマン高額年俸要求”という一部報道を一蹴「事実とまったくかけ離れている」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録