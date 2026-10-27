MotoGP マレーシアGP

欠場続いたジョアン・ミル、MotoGPマレーシアGPで復帰へ！ 「楽な期間ではなかった」

体調不良から欠場が続いていたジョアン・ミルだが、第19戦マレーシアGPで復帰を果たす予定だ。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/10/27 23:14

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Joan Mir

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

ホンダのジョアン・ミルはMotoGPマレーシアGPで復帰する予定だ。

ミルはサンマリノGPで体調不良を訴えて、決勝を欠場。その後、血液検査の数値に異常が見られたことでさらに検査が必要となり、オーストリアGPも欠場した。

さらにその後、9月下旬には一連の検査結果について「結論が出ていない」としつつ、約2週間の療養期間を設けることになった。そのため日本GP、インドネシアGPと欠場が決まった。

10月上旬にはその療養期間が明けたが、ミルはさらにインドネシアGPとオーストラリアGPを欠場していた。

体調不良による欠場が長引いていたことで心配されていたが、ホンダはマレーシアGPで実に44日ぶりにミルが復帰する予定と明かした。

「楽な期間ではなかった」と、ミルはコメントした。

「集中を維持し、最終的な目標に向けた努力を支えてくれた周囲の皆に感謝を伝えたい」

「この1週間、僕は様々なバイクに乗ることができて、医師から復帰に向けた許可も与えられた」

「チームの皆と再開して、今季の残りレースで何ができるかを確かめるのが楽しみだ。セパンは僕にとっても、ホンダにとっても良い思い出のある地だ。こういった馴染みある場所で復帰するのは、正しい判断だと思う」

欠場のまま今シーズンを終えることは避けられたミル。しかし1ヵ月以上MotoGPから離れ、欠場が続いてきた原因については、今も明かされていないままだ。

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