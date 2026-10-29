MotoGP オーストラリアGP

歯磨きも難しい腕だけど、MotoGPをやる！ マルティン「出走するのも、タイトルを争っているからこそ」

ホルヘ・マルティンは怪我を押して出場するMotoGPマレーシアGPでは、骨折の影響が残る状態でのライディングは非常に難しいモノになるだろうと覚悟している。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/10/29 9:38

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Jorge Martin, Aprilia

写真：: Qian Jun / MB Media via Getty Images

アプリリアのホルヘ・マルティンは、MotoGPオーストラリアGPで右腕を骨折した。怪我を押して出場するマレーシアGPで彼は苦しいライディングになることを覚悟している。

マルティンはオーストラリアGPのスプリントレースで転倒した際に、右手橈骨の手首側を骨折。ただ幸いなことに、骨の転位（ずれ）がなかったため、手術を避けることができた。

そのためマルティンは回復に専念し、連戦で開催されるマレーシアGPのFP1に出走する許可を得られた。とはいえマルティンは依然として右手首に装具をつけているなど完全回復には遠い状態だと認めており、ライディングはとても厳しいだろうと言う。

同時にマルティンは、マルク・マルケス（ドゥカティ）とのタイトル争いを続けるためにも、少なくともマシンに乗る挑戦はしなくてはならないと語った。

「調子は悪くない。もっと悪くなっていた可能性もあったし、良くなっていた可能性もあるけどね」と、マルティンは言う。

「コンディションがどうなのか、フィーリングはどうなのかを確かめて、グランプリを続けるのか、やめるのかを決めるつもりだ」

「ひとつ分かっているのは、僕の手首は折れているということだ。この骨折した手首で乗ってみるけど、間違いなく大変だろうし、かなり痛むだろうね」

「出走するのも、僕がタイトルを争っているからこそだ。さもなければギプスをして自宅で1ヵ月休んでいるよ」

「（骨折が）ライディングにどのくらい支障が出るかを確かめたい。ブレーキとアクセル役の右手だからね。このコースは右コーナーも多い。全体的に素晴らしいとは言えないけど、明日どうなるか様子を見てみよう」

「（右手で）歯も磨けないんだ。左手で磨いているけど、上手くできないね。でもバイクに乗るのはできるかもしれない」

「僕としては超楽観的でもなければ、超悲観的なわけでもない。（骨折から）5日でここに来て、ライディングが許可されたというだけでも既にクレイジーな事態だからだ。この1週間、僕はできる全ての治療を受けて、できる限り最高の状態に整えようとしてきた。あとは、どこまでやれるかだ」

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

現在、ランキングではマルケスが首位となり、マルティンは10ポイント差をつけられている。もしスプリントと決勝に出られたとしても、マルケスに差を広げられる可能性は十分考えられる。

そうした中、マルティンはタイトル争いのことだけ考えているのではなく、回復に集中していると語る。

「今は、とにかく走ってみることだけを考えている。タイトルのことも、土曜日や日曜日のことも考えていない」

「明日のことだけを考えているんだ。まずは走ってみて、それから次の段階に進むよ。現時点では、レースに出られるという確信はあまりない。でも、何が起こるか分からないし、日を追うごとにかなり改善していると感じている」

「だから、明日は調子が良くなくても、土曜日には良くなっているかもしれない。骨の回復には時間がかかるものだから、日数が経過するのを待つ必要があるんだ」

なおオーストラリアGPでの転倒については、マルティンのライディングに無理をしている部分があったとマルケスが指摘していた。

しかしマルティンによれば、ライディングとは関係なくマシンが暴れており、転倒も無理をしたライディングなどではないミスによるものだったという。

「いや、レース中は自分のマシンがかなり揺れていたんだ。なぜなのかは分からないけれど、ウォームアップラップの時点で何かが大きく動いているように感じていた。その状態に合わせて走ろうとしていたんだ」

「バトル自体は楽しんでいたよ。転倒したのは、少し左側に寄りすぎていたからで、ミスだった。でも、自分がマシンを無理に乗っていたとは感じていない」

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