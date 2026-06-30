ルカ・マリーニ、来季はテック3移籍か？　ビニャーレスはシート喪失の危機　

現在はホンダでMotoGPを戦っているルカ・マリーニは、2027年シーズンにテック3・KTMへ移籍する可能性が高くなっている。

MotoGPは最近、参戦メーカーとの2027年以降の商業権協定をついに締結。来シーズンに向けたライダー契約の発表が行なわれ始めるようになった。

多くのシートはすでに水面下で契約が締結済みのところが多い。とはいえまだ空きがあるシートもあり、オランダGPでは交渉が活発化していた。中でも注目を集めていたのはKTM陣営のテック3とアプリリア陣営のトラックハウスだ。

特に注目されたのは、テック3とルカ・マリーニの交渉だった。Motorsport.comが把握したところによると、マリーニのホンダ残留は無く、現在はテック3と移籍交渉を進めている段階にある。

ギュンター・シュタイナーCEOをはじめとするテック3首脳陣はマリーニへの関心を示しているが、これまでのところはKTM側に若干の慎重論があった。

しかしオランダGP初日に、マリーニはKTMモータースポーツディレクターのピット・ベイラーと初めて面談。その後、元モトクロスライダーでもあるベイラーは「好印象を受けた」とされ、交渉継続にゴーサインを出したという。

■テック3のラインアップは？

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

KTMは現在、テック3所属のエネア・バスティアニーニとマーベリック・ビニャーレスの両名と今季末までの契約を結んでいるが、メーカー側には6月30日まで一方的に契約を延長できるオプション条項が存在している。

しかしKTMもテック3も、このオプションを行使する意向はない。

その結果、来週火曜日にもバスティアニーニは正式にトラックハウスへの移籍を決定できる見込みだ。一方のビニャーレスは来季、シートを失うことになりそうだ。

またMotorsport.comの調べでは、テック3はオーストラリア出身の若手Moto2ライダー、セナ・アジアスとも交渉を進めていることが分かっている。アジアスの加入が実現した場合は、7年間KTM陣営でMotoGPクラスを戦ってきたブラッド・ビンダーもシートを喪失することとなるだろう。

なお2027年のKTMファクトリーチームはまだラインアップ未発表だが、アレックス・マルケスとファビオ・ディ・ジャンアントニオの組み合わせで内定済みと見られている。

■VR46はニッコロ・ブレガ起用へ

またマリーニがテック3へ移籍することで、彼の兄バレンティーノ・ロッシがオーナーであるVR46のシートの争いにも変化がある。

有力候補となっているのは、WSBK（スーパーバイク世界選手権）でドゥカティのファクトリーライダーを務めるニッコロ・ブレガ。彼はドゥカティの850ccの次世代MotoGPマシンのテストも行なう契約を結んでいるライダーで、代役としてすでにMotoGPデビューも果たしている。

ただブレガのVR46加入はまだ最終合意には至っていないようだ。問題となっているのは給与のどの部分をメーカーが負担し、どの部分をチームが負担するのかという点や、マシン関連費用の分担などの条件で、引き続き協議が行なわれている。

なおマリーニは、兄ロッシのチームへ戻るという「切り札」を自ら放棄したとみられている。本人は、その選択が自身のキャリア上の信頼性を損なう可能性があると考えているためだ。

VR46関係者はMotorsport.comに対し、次のように語った。

「彼の実力と人柄を考えれば、チームに呼び戻すことは非常に魅力的な選択肢だった。しかし彼自身が別の場所で将来を築くことを決断したので、我々はそれを尊重しなければならない」

「ブレガとは話をしているし、確かに候補のひとりだ。しかし唯一の選択肢というわけではない」