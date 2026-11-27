MotoGP バレンシアGP
マルク・マルケス、2026年限りでMotoGP引退を電撃発表！ 通算10度、最高峰クラス8度タイトルで勇退
マルク・マルケスが2026年シーズン限りでMotoGPを引退することを発表した。
公開日時: 2026/11/27 9:54
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写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
ロードレース世界選手権（MotoGP）で通算10度の王者であるマルク・マルケスは2026年シーズンを最後にMotoGPを引退すると発表した。
マルケスは先日行なわれたMotoGPポルトガルGPで、通算10度目、最高峰MotoGPクラスでは8度目のタイトルを獲得したばかりだ。
しかし11月27日に開幕したバレンシアGPで、マルケスは引退を発表。2028年までのドゥカティとの契約があったものの、今シーズン限りでプロライダーを終えることとなった。
ドゥカティは短い声明を発表しており、次のように記されている。
「マルク・マルケスはMotoGPからの引退を決意した。2026年のバレンシアGPが、プロライダーとして、そしてドゥカティ・レノボチームの一員として出場する最後のレースとなる」
2013年に最高峰クラスへデビューし、ルーキーイヤーからチャンピオンとなったマルケス。バレンティーノ・ロッシやダニ・ペドロサ、ホルヘ・ロレンソといった名だたるライダーと戦いを繰り広げてきたマルケスが引退することで、MotoGPは文字通り次の時代に進むことになりそうだ。
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