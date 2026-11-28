MotoGP バレンシアGP

マルク・マルケス、2025年から2度”複視”が再発していたと告白。立ち止まって進退考えるきっかけに

引退を表明したマルク・マルケスは、過去にも悩まされた経験のある”複視”が、2025年、そして2026年にそれぞれ再発していたことを明かした。

Richard Asher

公開日時: 2026/11/28 3:08

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Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGPを2026年限りで引退すると発表したマルク・マルケス。彼はこの2シーズン中に、複視が2度再発していたと明かし、だからこそリスクコントロールを厳格にするようになっていたのだと明かした。

最終戦バレンシアGPのFP1走行直前に電撃引退を表明したマルケス。彼はセッション後の特別記者会見で、5月のフランスGP後に受けた右肩の追加手術が、ドゥカティと結んだ今後2シーズンの契約を全うするという計画に影響を及ぼしたと語った。

「3月に契約を結んだ時点では、僕はかなり楽観的だったんだ」と、マルケスは言う。

「フランスGPの後に右肩の再手術を受けることになるとは知らなかったし、それによってさらに苦しみ、腕の力がどんどん失われていくことになるとも思っていなかった」

肩の問題については、2026年シーズンを通じてマルケスの負傷との闘いを追ってきた人々にとって驚くべき話ではないだろう。しかし、フランスGPで不本意な週末を過ごした後に複視（モノが二重に見える）が起きていたという告白は、引退の決断に新たな側面を加えるものだった。

マルケスはまた、昨シーズンのインドネシアGPで大クラッシュを喫し、肩の古傷を悪化させた後にも視覚障害が起きていたと言及した。マルケスはこれまでのキャリアを通じ、Moto2時代そしてMotoGPのホンダ時代末期にかけて複視を経験してきた。

「”あの”インドネシアGPの後には、腕の負傷とは別に、48時間だったけど、また複視を患ったんだ。そして（2026年の）フランスGPの後にもまた12時間の複視を経験した。どちらも問題なく回復することができたのは幸運だった」

「後半戦でリスクをコントロールして、転倒を少なくしようと務めてきた主な理由のひとつがそれだった」

そして複視という問題は、マルケスに立ち止まって考えるきっかけを与えた。

「僕も人間だ。時には100％の力で走っているし、情熱もある。アドレナリンだって出ている。速さを維持しているし、競争力も感じている。それでも、時には立ち止まって考えることが必要なんだ」

マルケスは、ある種の恐怖を感じ始めていたと語った。ライディングそのものに対する恐怖ではなく、すでに身体から警告を受けている健康上の問題が、さらに悪化する可能性に対するものだった。

「もちろん、それでもレースはできるし、戦うこともできた。僕はファイターだからね。でも別の問題もあるんだ」

「僕は怖くなり始め、恐怖を感じるようになっていた。マシンに対する恐怖でも、スピードに対する恐怖でもない。怪我に対してだ。それがプロとしての仕事や私生活に影響を及ぼしているわけではなかったけどね」

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