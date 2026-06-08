「巻き込んだライダーに謝罪したい」マルティン、ハンガリーGPの多重クラッシュを受けコメント発表
ホルヘ・マルティンはMotoGPハンガリーGP決勝で多重クラッシュを引き起こしたことについて謝罪した。
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Fermin Aldeguer, Gresini Racing
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
MotoGPハンガリーGPの決勝レースのスタート直後に多重クラッシュのきっかけとなる転倒を喫したホルヘ・マルティン（アプリリア）が、影響を及ぼしてしまったライダーたちに謝罪した。
マルティンは1周目のスタート直後、ターン1に向けたブレーキングでマシンを上手く止めきれずに転倒。彼がイン側を走っていたことで、アウト側にいたチームメイトのマルコ・ベッツェッキやフェルミン・アルデゲル（グレシーニ）、ラウル・フェルナンデス（トラックハウス）が巻き込まれて転倒してしまった。
ファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）はこの多重クラッシュに巻き込まれながらなんとかレースを続けられたが、結果は12位に留まった。
アプリリア・レーシングCEOのマッシモ・リボラは、クラッシュ後にマルティンが転倒させてしまったライダーたちにすでに謝罪に赴いていたことを明らかにしているが、彼はSNSにも謝罪の言葉を掲載した。
「今日のレースの1周目に起きたアクシデントで巻き込んでしまったすべてのライダーに謝罪したい」
「僕はマシンのコントロールを失い、残念ながらそれによって複数台が絡むクラッシュを引き起こしてしまった。避けることはできなかった」
「何よりも重要なのは、神に感謝するべきことに、全員が無事だった。こうした状況では、それが本当に大切なことなんだ」
「この事故が彼らやチーム、そしてキャリアに与えたかもしれない影響について、本当に申し訳なく思っている。誰もこのような状況に置かれたいとは思わないはずだ」
「今日、僕に寄せられたたくさんの応援メッセージ、理解、そして敬意に感謝している」
なおマルティンにはこの多重クラッシュの責任が問われた結果、次に出場する決勝レースにおけるダブルロングラップペナルティが科されることになった。
記事をシェアもしくは保存
マルティンは「避けるべきミスを犯した」アプリリアCEO、多重クラッシュ巻き込まれたライダーに謝罪
多重クラッシュ起こしたマルティン、次戦ダブルロングラップペナルティが決定。ライダー達は怪我免れる
アプリリア、なぜハンガリーGPで苦戦気味？ ダウンフォース不足に気温、ブレーキングと複合要因指摘
マルティン、2度目タイトル可能性は「今から考えてもプラスがない。結果はその時が来ればわかる」
ベッツェッキの対プレッシャー能力を、アプリリアCEO好評価。でも真の試練は”極限タイトル争い”
ベッツェッキ、重圧乗り越え地元イタリアで初優勝「子供の頃からの夢だった……感情の面ではMotoGP初優勝と似ている」
最新ニュース
バラトンパークのハンガリーGPは2年で終わり？ 安全面から来季からの開催サーキット変更をバニャイヤが示唆
ストロールのモナコでのクラッシュは、ホンダエンジンのせい？ デ・ラ・ロサは異なる見解「ドライバーが攻めている証拠。ありがたいね」
まるでライコネンみたい……フェルスタッペン、F1モナコGPを1周でリタイアした後はクルーザーでくつろぐ。SNS上で大反響
ルクレールのクラッシュ原因、ブレーキだと特定するのは時期尚早？ ブレンボが”待った”「彼の発言には驚き」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。