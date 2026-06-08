「巻き込んだライダーに謝罪したい」マルティン、ハンガリーGPの多重クラッシュを受けコメント発表

MotoGPハンガリーGPの決勝レースのスタート直後に多重クラッシュのきっかけとなる転倒を喫したホルヘ・マルティン（アプリリア）が、影響を及ぼしてしまったライダーたちに謝罪した。

マルティンは1周目のスタート直後、ターン1に向けたブレーキングでマシンを上手く止めきれずに転倒。彼がイン側を走っていたことで、アウト側にいたチームメイトのマルコ・ベッツェッキやフェルミン・アルデゲル（グレシーニ）、ラウル・フェルナンデス（トラックハウス）が巻き込まれて転倒してしまった。

ファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）はこの多重クラッシュに巻き込まれながらなんとかレースを続けられたが、結果は12位に留まった。

アプリリア・レーシングCEOのマッシモ・リボラは、クラッシュ後にマルティンが転倒させてしまったライダーたちにすでに謝罪に赴いていたことを明らかにしているが、彼はSNSにも謝罪の言葉を掲載した。

「今日のレースの1周目に起きたアクシデントで巻き込んでしまったすべてのライダーに謝罪したい」

「僕はマシンのコントロールを失い、残念ながらそれによって複数台が絡むクラッシュを引き起こしてしまった。避けることはできなかった」

「何よりも重要なのは、神に感謝するべきことに、全員が無事だった。こうした状況では、それが本当に大切なことなんだ」

「この事故が彼らやチーム、そしてキャリアに与えたかもしれない影響について、本当に申し訳なく思っている。誰もこのような状況に置かれたいとは思わないはずだ」

「今日、僕に寄せられたたくさんの応援メッセージ、理解、そして敬意に感謝している」

なおマルティンにはこの多重クラッシュの責任が問われた結果、次に出場する決勝レースにおけるダブルロングラップペナルティが科されることになった。