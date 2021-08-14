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MotoGP / オーストリアGP ニュース

【リザルト】MotoGP第11戦オーストリアGP　予選結果

MotoGP第11戦オーストリアGPの予選が行なわれた。ポールポジションはプラマックのホルヘ・マルティンだ。

【リザルト】MotoGP第11戦オーストリアGP　予選結果

　MotoGP第11戦オーストリアGPの予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのは、プラマックのホルヘ・マルティン。前戦スティリアGPから2戦連続だ。

　2番手はヤマハのファビオ・クアルタラロ、3番手にはドゥカティのフランチェスコ・バニャイヤが続いた。LCRホンダの中上貴晶は12番手で予選を終えた。

順位 ライダー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 Spain ホルヘ マルティン 7 1'22.643     188.444
2 France ファビオ クアルタラロ 8 1'22.677 0.034 0.034 188.366
3 Italy フランチェスコ バニャイヤ 9 1'23.063 0.420 0.386 187.491
4 France ヨハン ザルコ 7 1'23.120 0.477 0.057 187.362
5 Spain マルク マルケス 7 1'23.227 0.584 0.107 187.121
6 Australia ジャック ミラー 8 1'23.320 0.677 0.093 186.913
7 Spain ジョアン ミル 10 1'23.378 0.735 0.058 186.783
8 Spain アレイシ エスパルガロ 7 1'23.423 0.780 0.045 186.682
9 Portugal ミゲル オリベイラ 8 1'23.499 0.856 0.076 186.512
10 South Africa ブラッド ビンダー 8 1'23.568 0.925 0.069 186.358
11 Spain ポル エスパルガロ 7 1'23.738 1.095 0.170 185.980
12 Japan 中上 貴晶 7 1'23.990 1.347 0.252 185.422
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