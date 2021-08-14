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【リザルト】MotoGP第11戦オーストリアGP 予選結果
MotoGP第11戦オーストリアGPの予選が行なわれた。ポールポジションはプラマックのホルヘ・マルティンだ。
MotoGP第11戦オーストリアGPの予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのは、プラマックのホルヘ・マルティン。前戦スティリアGPから2戦連続だ。
2番手はヤマハのファビオ・クアルタラロ、3番手にはドゥカティのフランチェスコ・バニャイヤが続いた。LCRホンダの中上貴晶は12番手で予選を終えた。
|順位
|ライダー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|ホルヘ マルティン
|7
|1'22.643
|188.444
|2
|ファビオ クアルタラロ
|8
|1'22.677
|0.034
|0.034
|188.366
|3
|フランチェスコ バニャイヤ
|9
|1'23.063
|0.420
|0.386
|187.491
|4
|ヨハン ザルコ
|7
|1'23.120
|0.477
|0.057
|187.362
|5
|マルク マルケス
|7
|1'23.227
|0.584
|0.107
|187.121
|6
|ジャック ミラー
|8
|1'23.320
|0.677
|0.093
|186.913
|7
|ジョアン ミル
|10
|1'23.378
|0.735
|0.058
|186.783
|8
|アレイシ エスパルガロ
|7
|1'23.423
|0.780
|0.045
|186.682
|9
|ミゲル オリベイラ
|8
|1'23.499
|0.856
|0.076
|186.512
|10
|ブラッド ビンダー
|8
|1'23.568
|0.925
|0.069
|186.358
|11
|ポル エスパルガロ
|7
|1'23.738
|1.095
|0.170
|185.980
|12
|中上 貴晶
|7
|1'23.990
|1.347
|0.252
|185.422
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