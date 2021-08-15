前 / Moto2オーストリア決勝：2位小椋藍、Moto2クラス初表彰台獲得！ フェルナンデス、KTMホーム戦で優勝 次 / MotoGPオーストリア決勝：ビンダーが雨を“スリックで”制す！ 降雨によるフラッグトゥフラッグで波乱展開MotoGP / オーストリアGP ニュース
【リザルト】2021MotoGP第11戦オーストリアGP 決勝レース結果
MotoGP第11戦オーストリアGPの決勝レースが行なわれた。優勝はKTMのブラッド・ビンダーだ。
MotoGP第11戦オーストリアGPの決勝が行なわれた。優勝は終盤に雨で濡れた路面をスリックタイヤで走りきった、KTMのブラッド・ビンダーだ。
2位はフランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）、3位はホルヘ・マルティン（プラマック）となった。またLCRホンダの中上貴晶は13位でレースを終えた。
|順位
|ライダー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|ポイント
|1
|ブラッド ビンダー
|28
|-
|25
|2
|フランチェスコ バニャイヤ
|28
|9.991
|9.991
|9.991
|20
|3
|ホルヘ マルティン
|28
|11.570
|11.570
|1.579
|16
|4
|ジョアン ミル
|28
|12.623
|12.623
|1.053
|13
|5
|ルカ マリーニ
|28
|14.831
|14.831
|2.208
|11
|6
|イケル レクオーナ
|28
|14.952
|14.952
|0.121
|10
|7
|ファビオ クアルタラロ
|28
|16.650
|16.650
|1.698
|9
|8
|バレンティーノ ロッシ
|28
|17.150
|17.150
|0.500
|8
|9
|アレックス マルケス
|28
|17.692
|17.692
|0.542
|7
|10
|アレイシ エスパルガロ
|28
|18.270
|18.270
|0.578
|6
|11
|ジャック ミラー
|28
|25.144
|25.144
|6.874
|5
|12
|ダニーロ ペトルッチ
|28
|25.193
|25.193
|0.049
|4
|13
|中上 貴晶
|28
|25.603
|25.603
|0.410
|3
|14
|アレックス リンス
|28
|30.642
|30.642
|5.039
|2
|15
|マルク マルケス
|28
|35.459
|35.459
|4.817
|1
|16
|ポル エスパルガロ
|28
|40.384
|40.384
|4.925
|17
|カル クラッチロー
|28
|52.950
|52.950
|12.566
|ミゲル オリベイラ
|22
|ヨハン ザルコ
|18
|エネア バスティアニーニ
|6
|フルリザルトを見る
Read Also:
シェア
コメント
前の記事
Moto2オーストリア決勝：2位小椋藍、Moto2クラス初表彰台獲得！ フェルナンデス、KTMホーム戦で優勝
次の記事
MotoGPオーストリア決勝：ビンダーが雨を“スリックで”制す！ 降雨によるフラッグトゥフラッグで波乱展開
コメントを読み込む
【リザルト】2021MotoGP第11戦オーストリアGP 決勝レース結果
シェア
コメント
Trending
2021/06/17
マルク・マルケスがドイツGPで着用 "レトロ"ヘルメット
2021/04/18
マルク・マルケス イズ バック
2021/03/18
マルク・マルケス、RC213V-Sで復帰に向けトレーニング！
2021/01/07
ポル・エスパルガロ、“マイ”RC213Vとついに対面
2020/12/09
マルク・マルケスが2021年用新デザインのヘルメットを公開
Trending 今日
Listen to this article