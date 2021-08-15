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MotoGP / オーストリアGP ニュース

【リザルト】2021MotoGP第11戦オーストリアGP　決勝レース結果

MotoGP第11戦オーストリアGPの決勝レースが行なわれた。優勝はKTMのブラッド・ビンダーだ。

【リザルト】2021MotoGP第11戦オーストリアGP　決勝レース結果

　MotoGP第11戦オーストリアGPの決勝が行なわれた。優勝は終盤に雨で濡れた路面をスリックタイヤで走りきった、KTMのブラッド・ビンダーだ。

　2位はフランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）、3位はホルヘ・マルティン（プラマック）となった。またLCRホンダの中上貴晶は13位でレースを終えた。

順位 ライダー 周回数 タイム 前車との差 平均速度 ポイント
1 South Africa ブラッド ビンダー 28 -       25
2 Italy フランチェスコ バニャイヤ 28 9.991 9.991 9.991   20
3 Spain ホルヘ マルティン 28 11.570 11.570 1.579   16
4 Spain ジョアン ミル 28 12.623 12.623 1.053   13
5 Italy ルカ マリーニ 28 14.831 14.831 2.208   11
6 Spain イケル レクオーナ 28 14.952 14.952 0.121   10
7 France ファビオ クアルタラロ 28 16.650 16.650 1.698   9
8 Italy バレンティーノ ロッシ 28 17.150 17.150 0.500   8
9 Spain アレックス マルケス 28 17.692 17.692 0.542   7
10 Spain アレイシ エスパルガロ 28 18.270 18.270 0.578   6
11 Australia ジャック ミラー 28 25.144 25.144 6.874   5
12 Italy ダニーロ ペトルッチ 28 25.193 25.193 0.049   4
13 Japan 中上 貴晶 28 25.603 25.603 0.410   3
14 Spain アレックス リンス 28 30.642 30.642 5.039   2
15 Spain マルク マルケス 28 35.459 35.459 4.817   1
16 Spain ポル エスパルガロ 28 40.384 40.384 4.925    
17 United Kingdom カル クラッチロー 28 52.950 52.950 12.566    
  Portugal ミゲル オリベイラ 22          
  France ヨハン ザルコ 18          
  Italy エネア バスティアニーニ 6          
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