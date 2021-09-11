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MotoGP / アラゴンGP ニュース

【リザルト】MotoGP第13戦アラゴンGP　予選タイム結果

MotoGP第13戦アラゴンの予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはドゥカティのフランチェスコ・バニャイヤだ。

【リザルト】MotoGP第13戦アラゴンGP　予選タイム結果
順位 ライダー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 Italy フランチェスコ バニャイヤ 7 1'46.322     171.938
2 Australia ジャック ミラー 7 1'46.688 0.366 0.366 171.348
3 France ファビオ クアルタラロ 7 1'46.719 0.397 0.031 171.298
4 Spain マルク マルケス 7 1'46.736 0.414 0.017 171.271
5 Spain ホルヘ マルティン 7 1'46.878 0.556 0.142 171.043
6 Spain アレイシ エスパルガロ 7 1'46.883 0.561 0.005 171.035
7 Spain ジョアン ミル 8 1'47.162 0.840 0.279 170.590
8 Spain ポル エスパルガロ 8 1'47.194 0.872 0.032 170.539
9 Italy エネア バスティアニーニ 6 1'47.278 0.956 0.084 170.405
10 France ヨハン ザルコ 5 1'47.288 0.966 0.010 170.389
11 Japan 中上 貴晶 7 1'47.366 1.044 0.078 170.266
12 South Africa ブラッド ビンダー 7 1'47.932 1.610 0.566 169.373
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