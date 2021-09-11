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【リザルト】MotoGP第13戦アラゴンGP 予選タイム結果
MotoGP第13戦アラゴンの予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはドゥカティのフランチェスコ・バニャイヤだ。
|順位
|ライダー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|フランチェスコ バニャイヤ
|7
|1'46.322
|171.938
|2
|ジャック ミラー
|7
|1'46.688
|0.366
|0.366
|171.348
|3
|ファビオ クアルタラロ
|7
|1'46.719
|0.397
|0.031
|171.298
|4
|マルク マルケス
|7
|1'46.736
|0.414
|0.017
|171.271
|5
|ホルヘ マルティン
|7
|1'46.878
|0.556
|0.142
|171.043
|6
|アレイシ エスパルガロ
|7
|1'46.883
|0.561
|0.005
|171.035
|7
|ジョアン ミル
|8
|1'47.162
|0.840
|0.279
|170.590
|8
|ポル エスパルガロ
|8
|1'47.194
|0.872
|0.032
|170.539
|9
|エネア バスティアニーニ
|6
|1'47.278
|0.956
|0.084
|170.405
|10
|ヨハン ザルコ
|5
|1'47.288
|0.966
|0.010
|170.389
|11
|中上 貴晶
|7
|1'47.366
|1.044
|0.078
|170.266
|12
|ブラッド ビンダー
|7
|1'47.932
|1.610
|0.566
|169.373
|フルリザルトを見る
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