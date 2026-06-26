ベッツェッキが灼熱アッセンで初日最速タイム！　小椋藍、4番手でQ2直行｜MotoGPオランダGPプラクティス

MotoGP第10戦オランダGPがTTサーキット・アッセンで開幕。初日のプラクティスでは、アプリリアのマルコ・ベッツェッキが最速タイムをマークした。

オランダGPの初日は、現在ヨーロッパを襲っている熱波の影響もあり非常に暑い気候でスタート。午後になると気温はさらに上昇し、気温35度、路面温度50度以上という灼熱のコンディションでプラクティスが始まった。

そういったコンディションではあるものの、プラクティス序盤からライダーたちはアタックを開始。このセッションのトップ10タイムのライダーが予選Q2直接進出となるため、アタックラップの出来は非常に重要となる。

なお走り出しの段階で、アレックス・マルケス（グレシーニ）がターン5でクラッシュ。低速だったこともあり、特に怪我はなかったようだ。

コース上では粛々とアタックが進められ、ペドロ・アコスタ（KTM）のマークした1分32秒357が一旦暫定トップタイムとなり、その後ベッツェッキが1分32秒275でそれを上回った。

プラクティスの序盤アタックの結果、アプリリア陣営がトップ5中3名を占める好調なスタート。2連勝中のマルク・マルケス（ドゥカティ）は、この時点ではトップから0.8秒以上離された7番手に留まった。

小椋藍（トラックハウス）は他のライダーより少し遅れたセッション開始から15分が経過した頃にアタックに入り、他のライダーがいないクリーンなコースを走行。1分32秒554の自己ベストをマークし、暫定3番手タイムを記録して上位に食い込んだ。

プラクティス中盤は中古タイヤを使った走行が多かったものの、新品タイヤを使ってアタックするライダーも見られた。中でもアプリリア・ファクトリーチームのふたりがそうで、ともに1分31秒台のタイムを記録。ホルヘ・マルティンの1分31秒587が、セッション折り返し時点での暫定トップタイムだった。

セッション折り返しを過ぎると、小椋も新品タイヤを投入。前戦チェコGPと同様に好調な走りを見せ、1分31秒443をマークして暫定トップタイムを更新した。

マルク・マルケスは体力温存を図っているかのようにアタックを行なわず、一時はトップ10圏外にまで後退していた。ただセッション残り20分を切るとアタックに入り、1分31秒742の暫定3番手タイムをマーク。Q2直接進出圏内へ戻ってきた。

セッション残り15分を切ると、他のライダーもアタックを開始。タイムが次々と塗り替えられていき、ベッツェッキが1分31秒123で暫定トップとなった。

残り4分を切ると、続けて2件のクラッシュが発生した。まずマルティンがターン12でクラッシュしたが、彼は無事。そして間を置かずにアレックス・マルケスがターン11でクラッシュすると、救護のために赤旗が提示され、セッションは中断された。

アレックス・マルケスはクラッシュ後も意識があり、メディカルスタッフに付き添われながらも担架を使うことなくコースを後にした。アレックス・マルケスはカタルニアGPの大クラッシュで負傷し、前戦チェコGPで復帰したばかりであることからも、ダメージの程度が心配される。

アレックス・マルケスがコースを後にすると、セッションは程なくして再開。残り3分を切っていたこともあり、仕切り直しでアタックへ向かうライダーと、ピットに留まるライダーに分かれた。

最後のアタックでトップタイムが更新されることはなく、赤旗前にアタックを終えていたベッツェッキがプラクティス最速となった。2番手はラウル・フェルナンデス（トラックハウス）、3番手はアコスタだった。

小椋は最終的に4番手で予選Q2に直接進出。最後はピットに留まったマルク・マルケスも6番手でQ2直行を決めた。なお、クラッシュした弟のアレックス・マルケスも10番手でQ2進出を確保している。