フリー走行レポート

MotoGP カタールGP

ジャンアントニオ、新レコードタイム記録し初日最速。復帰戦マルティン予選Q2直行を確保、小椋も9番手｜MotoGPカタールGPプラクティス

MotoGP第20戦カタールGPのプラクティスが行なわれた。トップタイムはファビオ・ディ・ジャンアントニオだった。

編集: 2026/11/06 17:25

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

ルサイル・インターナショナル・サーキットでMotoGP第20戦カタールGPのプラクティスが行なわれた。最速タイムを記録したのは、VR46のファビオ・ディ・ジャンアントニオだった。

ナイトレースで開催されるカタールGP。プラクティスも決勝と同じく夜間に行なわれる。予選Q1とQ2のグループ分けにも関わる重要なセッションだ。

昼間に行なわれたFP1では、今季のタイトル獲得に王手をかけつつあるマルク・マルケス（ドゥカティ）が最速。そしてオーストラリアGPで右手を骨折する怪我を負いながらも復帰してきたホルヘ・マルティン（アプリリア）が3番手につけ、順調な回復ぶりを見せた。なおヤマハが地域情勢を考慮して欠場を決めており、陣営の4名は今回出走していない。

既に日は落ちているものの、プラクティスは気温30度という暑いコンディションでスタート。路面温度は32度だった。

セッションが始まると、ライダーたちはすぐにペースを上げた。予選Q2への直接進出となるトップ10入りを目指してアタックを開始したため、タイムはFP1と比べて大きく縮まっていった。

序盤はマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）が他のライダーを引き離す1分51秒807という暫定トップタイムをマーク。アタック開始から10分ほどが経過した時点で、2番手につけていたフランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）に0.6秒以上の差をつけた。マルケスもこの時点では0.7秒差をつけられていた。

新品タイヤを投入するライダーと、ユーズドタイヤで走行を続けるライダーに分かれたものの、セッション中盤に向けてもタイム更新は続いた。中でも新品タイヤを使ったファビオ・ディ・ジャンアントニオは1分51秒104をマークし、暫定トップタイムとした。小椋藍（トラックハウス）も徐々にペースを上げており、折り返しとなる残り30分時点では3番手だった。

マルケスは残り時間25分を前に、チェーンが外れるトラブルに見舞われた。転倒することなくピットに戻ったが、走行時間を失ってしまった。

とはいえ、マルケスは大きく調子を乱されることはなかった。今度は新品タイヤでコースインすると、一気に1分50秒925をマーク。暫定トップタイムを更新してみせた。

残り時間15分を切った後は他のライダーもペースを上げていき、タイム更新が続いた。マルケスが記録した暫定トップタイムも、ジャンアントニオやベッツェッキによって塗り替えられていった。

セッション終盤もアタックが続いた。ドゥカティ、アプリリア勢だけでなく、KTM陣営のエネア・バスティアニーニ（テック3）など、多くのライダーが自己ベストを更新。タイムシートの順位も入れ替わっていった。

残り2分でジャンアントニオが1分50秒406のコースレコードを更新するタイムを叩き出し、暫定トップに。これを上回るライダーは現れなかったため、プラクティスはジャンアントニオが最速となった。2番手には0.142秒差のマルケス、3番手には0.260秒差のベッツェッキが並んだ。

マルティンはこのセッションで21周と精力的に走行。トップから0.635秒差の8番手タイムを記録し、予選Q2への直接進出も勝ち取った。マルケスの戴冠を遅らせたいマルティンが、まずは予選で上位グリッドを争うチャンスを得た形だ。

小椋は終盤のアタックで自己ベストを1分51秒318まで更新。トップから0.912秒差の9番手となり、予選Q2への直接進出を決めた。

フリー走行

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1 ファビオ ディ・ジャンアントニオ チームVR46 49 Ducati 18

1'50.406

175.425 2 マルク マルケス ドゥカティ・チーム 93 Ducati 17

+0.142

1'50.548

0.142 175.199 3 マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム 72 Aprilia 20

+0.260

1'50.666

0.118 175.013 フルリザルトを見る

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