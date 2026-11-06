MotoGP カタールGP

マルク・マルケス、カタール滞在に不快感「できるだけ遅く来て、できるだけ早く出国するつもり」 でもレースには全力

マルク・マルケスは、必要最低限の時間しかカタールに滞在するつもりはないと語る。

Richard Asher Germán Garcia Casanova

編集: 2026/11/06 3:00

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Marc Marquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

今シーズンのMotoGPでランキング首位に立っているドゥカティのマルク・マルケスは、カタールGPに出走するために現地入り。しかし必要最低限の時間しかカタールに滞在するつもりはないと語った。

現在の中東情勢を受け、今季のMotoGPカタールGPは、開催の可否を巡って混乱が生じた。ヤマハ勢が出場を取りやめたものの、それ以外のチームやライダーは、木曜日の午後というギリギリのスケジュールながら現地入り。その木曜日に取材に応じたライダーの中の数人は、グランプリ開催にポジティブな姿勢を見せた。

しかし現在ランキング首位のマルケスには、紛争地域にいることを満足している様子はなかった。

カタールGPは取材に訪れたジャーナリストもごく少数。そんな中でマルケスには、カタールにいることに不安はないかという質問が飛んだ。するとマルケスはこう語った。

「正直に言って、別の場所にいたいね」

今週末に今季のタイトル獲得を決める可能性があるマルケスはそう語った。

「だからこそ、できる限り遅い便でやってきたし、できる限り早く出国するつもりだ」

「でも僕らは今ここにいる。レースに向けて準備万端で、集中力も十分だ」

トラックハウスのラウル・フェルナンデスは、パドックには緊張感が漂っているように感じると語った。ペドロ・アコスタ（KTM）やフランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）は「パドックは普段通り」と語ったが、それとは全く異なる見解だ。

しかもフェルナンデスは、インドネシアGPで骨折した右手人差し指の状態がまだ完璧ではない。レースへの出場は認められたが、それでも苦労することにはなるだろう。

「正直に言って奇妙な週末だ」

そうフェルナンデスは語った。

「コンディションは100%じゃないし、状況は少し厄介だ。みんなが感じている緊張感は、決して理想的なモノではないからね」

そしてフェルナンデスは、マルケスのように「ここにいたくない」と感じている人が多いからこそ、いつもとは違う雰囲気になっているのだろうと語った。

「もはやプレッシャーをかける側の問題ではないんだ。結局のところ、ここに来たくないと思っている人たちが来ていることによって感じているプレッシャーが、その原因だと思う」

「何も起こらないだろう。でも、戦争が続いていて、その真っ只中にいるという緊張感……そこで働く人たちにとって、理想的な雰囲気とは言えない。特に週末にこれほどのプレッシャーがかかるとなればなおさらだ」

「政治情勢が少し変化したことは、僕らにとっては非常に幸運だったと思う」

これはおそらく、火曜日に行なわれたアメリカの中間選挙で、トランプ大統領率いる共和党が大敗したことを指しているのだろう。

「結局のところ、それほど心配する必要はないのかもしれないね」

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

コメントを読んで投稿する

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 ホンダ、六本木ヒルズアリーナでモータースポーツファン感謝イベント『ホンダ・レーシング シーズンフィナーレ』を12月に開催

Top Comments

コメントはまだありません。 最初のコメントを投稿しませんか？

View More & Comment

More from

Richard Asher





MotoGPライダーたち、開催すら不安視されたカタールに到着し、落ち着きを見せる……バニャイヤ「確かに少し不安だったけど」



MotoGP



MotoGP



カタールGP



3 時間前



MotoGPライダーたち、開催すら不安視されたカタールに到着し、落ち着きを見せる……バニャイヤ「確かに少し不安だったけど」





「僕のミスでした」小椋藍、4位争い中のベッツェッキ接触に謝罪。一方相手側は「ままあること」と気にせず



MotoGP



MotoGP



マレーシアGP



3 日前



「僕のミスでした」小椋藍、4位争い中のベッツェッキ接触に謝罪。一方相手側は「ままあること」と気にせず





ジョアン・ミル、マレーシアで復帰果たすも”めまい”が原因でリタイア「できるだけ早くこの状況を解決したい」



MotoGP



MotoGP



マレーシアGP



3 日前



ジョアン・ミル、マレーシアで復帰果たすも”めまい”が原因でリタイア「できるだけ早くこの状況を解決したい」

More from

マルク マルケス





マルケスのタイトル争い大逆転は「ライバルがプレッシャーに対処できなかったから」と、ジョアン・ミル指摘



MotoGP



MotoGP



マレーシアGP



15 時間前



マルケスのタイトル争い大逆転は「ライバルがプレッシャーに対処できなかったから」と、ジョアン・ミル指摘





王者争いの協力はマルケス兄弟こそやってる！ メーカーオーダーの指摘にアプリリアCEO反論。窮地の現状には「最後まで諦めない」



MotoGP



MotoGP



マレーシアGP



20 時間前



王者争いの協力はマルケス兄弟こそやってる！ メーカーオーダーの指摘にアプリリアCEO反論。窮地の現状には「最後まで諦めない」





10度目タイトルに向け王手のマルク・マルケス「何が起こるかわからない。集中し続けないと」



MotoGP



MotoGP



マレーシアGP



3 日前



10度目タイトルに向け王手のマルク・マルケス「何が起こるかわからない。集中し続けないと」

最新ニュース





マルク・マルケス、カタール滞在に不快感「できるだけ遅く来て、できるだけ早く出国するつもり」 でもレースには全力



MotoGP



MGP MotoGP



カタールGP



1 分前



マルク・マルケス、カタール滞在に不快感「できるだけ遅く来て、できるだけ早く出国するつもり」 でもレースには全力





祝杯の裏で……新王者アントネッリ、実はリタイア寸前だった？「レース後のマシンはオイルまみれだった」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



25 分前



祝杯の裏で……新王者アントネッリ、実はリタイア寸前だった？「レース後のマシンはオイルまみれだった」





ホンダ、六本木ヒルズアリーナでモータースポーツファン感謝イベント『ホンダ・レーシング シーズンフィナーレ』を12月に開催



F1



F1 F1



サンパウロGP



30 分前



ホンダ、六本木ヒルズアリーナでモータースポーツファン感謝イベント『ホンダ・レーシング シーズンフィナーレ』を12月に開催





アストンマーティン・ホンダ、メキシコでのレース完走は「難しいとレース前から知っていて、できることはなかった」



F1



F1 F1



サンパウロGP



2 時間前



アストンマーティン・ホンダ、メキシコでのレース完走は「難しいとレース前から知っていて、できることはなかった」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録