4月のMotoGPカタールGP、延期が濃厚に。中東情勢緊迫の影響避けられず
MotoGPは中東の情勢が不安定となっている影響で、4月のカタールGP開催が困難になっていると認めたが、代替レースを組み込むことも難しそうだという。
アメリカとイスラエルがイランに対する軍事行動を行なったことにより、中東情勢は不安定となっている。その影響がMotoGPにも及びそうだ。
WEC（世界耐久選手権）は、中東情勢の悪化に伴い、3月末に開催予定だったカタールでの開幕戦を延期することを決定。そしてMotoGPが今季第4戦として4月10～12日にWECと同じルサイル・インターナショナル・サーキットで予定しているカタールGPに関しても、開催が危ぶまれている。
先日スペインで行なわれたEstrella Galiciaのイベントで、MotoGP運営のカルメロ・エスペレータCEOは次のように語り、難しい状況にあることを認めた。
「別の日程で開催する可能性はあるのか？ 心配する必要はない。我々には常にプランBがある」
「待つ必要がある。今この時点で（カタールに）行かないと言うことはできない。日曜日に起きた出来事以降、カタール側と協議を続けており、いずれ最終的な判断を下すことになる。4月12日にカタールへ行くのは難しいが、行かないとは断言できない」
「他の場所で開催するのか？ いや、それはない。後日カレンダーに組み込むことになるかと言われれば、我々はカレンダー作成には非常に長けていると答えよう。まもなく何らかの結論が出るだろう。現在は先方からの連絡を待っている段階であり、まだ時間はある」
